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AH股新聞

30/05/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２９日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１２７４﹒０６
藥明康德　（６０３２５９）　　　７３８﹒３９
工業富聯　（６０１１３８）　　　７３０﹒６５
招商銀行　（６０００３６）　　　６９３﹒００
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６７９﹒２２
賽力斯　　（６０１１２７）　　　６３６﹒１８
寒武紀　　（６８８２５６）　　　５４４﹒９６
中國平安　（６０１３１８）　　　４９０﹒５８
長江電力　（６００９００）　　　４７５﹒６５
東鵬飲料　（６０５４９９）　　　４４１﹒３０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２８３１﹒９５
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２２４６﹒６６
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１０９３﹒３３
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１０２４﹒３６
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　９６１﹒００
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　８２６﹒４５
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　６３０﹒３２
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　６１８﹒９２
光啟技術　　　　　　　（００２６２５）　５８５﹒１６
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　５７５﹒１９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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