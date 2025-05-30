《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２９日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １２７４﹒０６

藥明康德 （６０３２５９） ７３８﹒３９

工業富聯 （６０１１３８） ７３０﹒６５

招商銀行 （６０００３６） ６９３﹒００

恒瑞醫藥 （６００２７６） ６７９﹒２２

賽力斯 （６０１１２７） ６３６﹒１８

寒武紀 （６８８２５６） ５４４﹒９６

中國平安 （６０１３１８） ４９０﹒５８

長江電力 （６００９００） ４７５﹒６５

東鵬飲料 （６０５４９９） ４４１﹒３０

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２８３１﹒９５

比亞迪 （００２５９４）２２４６﹒６６

美的集團 （０００３３３）１０９３﹒３３

立訊精密 （００２４７５）１０２４﹒３６

新易盛 （３００５０２） ９６１﹒００

五糧液 （０００８５８） ８２６﹒４５

東方財富 （３０００５９） ６３０﹒３２

北方華創 （００２３７１） ６１８﹒９２

光啟技術 （００２６２５） ５８５﹒１６

邁瑞醫療 （３００７６０） ５７５﹒１９

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（以上數字取小數點後兩個位）

