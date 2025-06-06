《政政經經－石鏡泉》Ａ股後向

《政政經經》Ａ股好，港股必定好，在６月初之時，檢討下Ａ股後向，可明確港股後向。



東吳證券商社團隊首席分析師吳勁草表示，從主力資金流向來看，早間電子、通訊、傳媒、

電腦、機械設備等板塊獲得淨流入，顯示出市場資金對這些板塊的看好。其中，恒寶股份

（深：００２１０４）、勝宏科技（深：３００４７６）、中際旭創（深：３００３０８）等個

股獲得主力資金的大幅淨流入，分別達到９﹒３億、７﹒０億、６﹒２億元（人民幣．下同）。

這些個股的強勢表現，不僅帶動了相關板塊的上漲，也反映了市場資金對新興產業的青睞。



然而，並非所有個股都能獲得資金的青睞。德邦股份（滬：６０３０５６）、寧德時代

（深：３００７５０）、比亞迪（深：００２５９４）等個股遭遇主力資金的淨流出，分別達到

６﹒４億、３﹒１億、２﹒９億元。這些個股的下跌，不僅拖累了相關板塊的表現，也加劇了市

場的分化。這種分化現象既反映了市場資金的逐利性，也體現了投資者對不同個股未來前景的預

期差異。



面對當前市場的震盪格局，機構觀點呈現出一定的分歧。國都證券投顧嚴秀麗認為，目前大

盤在３４００點（上證指數）下方震盪蓄勢，有「契機」但缺「油門」。她建議投資者逢低進場

，在震盪市裏「找肉吃」。短線可關注低位新消費等題材，中線則建議持續關注機器人等受益於

政策支撐的行業。



華西證券指出，市場積極定價中美貿易關係進一步緩和。然而，仍然需要警惕特朗普關稅政

策再度反覆的可能。考慮到指數波動率預期較低以及中證２０００擁擠度處於高位的情況，保留

倉位並尋找低位板塊布局，可能是相對穩健的交易策略。



此外，算力產業鏈的領漲也反映了市場對新興產業的看好。然而，新興產業的發展往往伴隨

著高風險和高不確定性。投資者在布局相關板塊時，應充分了解行業動態和公司基本面，避免盲

目跟風。



黃金、創新藥等概念股的回調，顯示出市場資金在不同板塊間的輪動效應。這種輪動效應既

反映了市場資金的逐利性，也體現了投資者對不同板塊未來前景的預期差異。在黃金板塊回調的

背景下，投資者應關注國際金價走勢以及內地黃金市場的供需情況。而在創新藥板塊回調的背景

下，投資者則應關注公司的研發進展、臨床試驗結果以及政策環境等因素。



＊Ａ股或迎來變盤窗口＊



當前，大盤在３４００點下方震盪蓄勢，市場或迎來變盤窗口。一方面，隨著中美貿易關係

的進一步緩和，以及國內政策的持續發力，市場有望迎來新的上漲動力。另一方面，隨著指數波

動率的降低以及中證２０００擁擠度的提升，市場也面臨著一定的調整壓力。因此，投資者在操

作上應保持謹慎，密切關注市場動態和政策變化。



在震盪市裏，尋找低位板塊布局成為投資者的共識。電子、通訊、傳媒、電腦、機械設備等

板塊獲得主力資金的淨流入，顯示出市場資金對這些板塊的看好。投資者可關注這些板塊中的優

質個股，尤其是那些具有成長潛力、估值合理的公司。同時，也可關注政策受益的行業和板塊，

如機器人、新能源等。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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