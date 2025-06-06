《駐京專電》中證監：深化股票發行註冊制改革，支持併購重組

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中證監首席律師程合紅在參加「２０２５天

津五大道金融論壇」時表示，中證監將深化股票發行註冊制改革，明確七大工作重點。



一是深化股票發行註冊制改革。堅持以信息披露為核心，以市場中介機構核查把關為基礎，

以從嚴監管追責為保障，持續推進科創板、創業板發行上市制度改革，進一步增強制度包容性、

適應性。更大力度支持優質未盈利科技企業上市，積極穩妥推動科創板第五套上市標準新的案例

落地。堅持科創板、創業板、北交所等錯位發展、功能互補，進一步優化差異化的安排，更好統

籌發揮各板塊支持科技企業的多元功能，努力覆蓋不同類型和不同發展階段科技企業的不同融資

需求。



＊大力支持上市公司併購重組，引導中長期資金入市＊



二是大力支持上市公司併購重組。落實好新修訂的《上市公司重大資產重組管理辦法》，進

一步激發併購重組市場活力。支持上市公司收購有助於強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優質未盈

利資產。鼓勵科技型上市公司綜合運用股份、定向可轉債、現金等多種支付工具實施併購重組，

推動股份對價分期支付機制、重組簡易審核程序落地。



三是培育壯大長期資本、耐心資本。引導私募股權基金優化長周期考核機制，更好契合科技

創新企業發展特點。支持私募股權二級市場基金（Ｓ基金）的發展，推動基金份額轉讓業務試點

轉常規，擴大基金向投資者實物分配股票試點，促進「募投管退」的良性循環。繼續引導中長期

資金入市，持續完善「長錢長投」制度。遵循股權投資的基本法律原則，推動構建和完善私募股

權投資基金與科技創新企業及其創始股東之間更為公平、合理的法律關係。



＊推動符合條件的企業通過科創債獲得資金融通＊



四是強化股債聯動綜合服務。推動科技創新公司債券高質量發展，探索開發更多科創主題債

券，積極推動符合條件的企業通過科創債獲得資金融通，助力降低科技創新企業融資成本。將優

質企業科創債納入基准做市品種。支持人工智能、數據中心、智慧城市等新型基礎設施以及科技

創新產業園區等領域項目發行不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ），促進盤活存量資產，支持傳

統基礎設施數字化改造。



五是切實做好投資者保護。加強科創企業有關科技創新屬性與投資風險的信息披露，完善相

應的投資者適當性制度機制。積極引導支持企業發行人及其控股股東、實際控制人、有關證券公

司依法自願開展對投資者先行賠付的承諾與履行工作。



＊積極參與「金融法」起草制定＊



六是加強資本市場法律制度建設。繼續積極參與「金融法」起草制定；推動制定《上市公司

監督管理條例》、修訂《證券公司監督管理條例》，進一步厘清科技企業各利益相關方的權、責

、利關係，努力為金融與科技雙向賦能提供更好的法律制度支持和保障。



七是構建更加誠信友善的市場環境。中證監將修改完善《證券期貨市場誠信監督管理辦法》

，進一步充實資本市場誠信檔案數據庫系統，建立健全失信懲戒和守信激勵，嚴厲打擊欺詐發行

、信息披露虛假和中介機構未勤勉盡責等嚴重失信行為。

