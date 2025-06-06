《駐京專電》環境部：去年煤炭消費量佔能源消費總量比重下降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》生態環境部發布《２０２４中國生態環境狀
況公報》。公報顯示，２０２４年煤炭消費量佔能源消費總量比重為５３﹒２％，比２０２３年
下降１﹒６個百分點；天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費量佔能源消費總
量比重為２８﹒６％，比２０２３年上升２﹒２個百分點。
截至２０２４年底，全國碳排放權交易市場配額累計成交量６﹒３億噸，累計成交額
４３０﹒３３億元人民幣。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
06/06/2025 09:37
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下降１﹒６個百分點；天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費量佔能源消費總
量比重為２８﹒６％，比２０２３年上升２﹒２個百分點。
截至２０２４年底，全國碳排放權交易市場配額累計成交量６﹒３億噸，累計成交額
４３０﹒３３億元人民幣。
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