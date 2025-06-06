  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2025 09:37

《駐京專電》環境部：去年煤炭消費量佔能源消費總量比重下降

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》生態環境部發布《２０２４中國生態環境狀
況公報》。公報顯示，２０２４年煤炭消費量佔能源消費總量比重為５３﹒２％，比２０２３年
下降１﹒６個百分點；天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費量佔能源消費總
量比重為２８﹒６％，比２０２３年上升２﹒２個百分點。
　
　　截至２０２４年底，全國碳排放權交易市場配額累計成交量６﹒３億噸，累計成交額
４３０﹒３３億元人民幣。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美元首通話，習近平促共同把握大局，習特邀請互訪

06/06/2025 08:40

關稅戰

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025 14:05

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處