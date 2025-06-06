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AH股新聞

06/06/2025 11:18

《駐京專電》中國－南亞博覽會１９－２４日在雲南昆明舉辦

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明　日北京專電》商務部副部長鄢東在國新辦發布會表示，第
９屆中國－南亞博覽會將於２０２５年６月１９－２４日在雲南昆明舉辦，本屆博覽會延續「團
結協作、共謀發展」主題，由商務部和雲南省人民政府共同舉辦，是今年中國同南亞國家重要的
經貿交流活動之一。
　
　　鄢東指出，２０２４年中國和南亞國家貿易額接近２０００億美元，十年間實現翻番，年均
增長率約６﹒３％。中國連續多年成為巴基斯坦、孟加拉國等國最大貿易夥伴。
　
　　雲南省商務廳廳長李朝偉表示，第９屆南博會將繼續以「團結協作　共謀發展」為主題，從
今年起，南博會將固定於每年６月舉辦，會期６天。採用「線下為主、線下線上融合」模式，展
館第１天為專業觀眾開放日，後５天對社會公眾開放。
　
　　在「國際化」方面。本屆南博會由斯里蘭卡擔任主題國，並邀請與中國建交５０周年的泰國
擔任特邀夥伴國。設置了兩個南亞館近８００個展位，其中印度和巴基斯坦展位數量最多，均為
１４０個。還設置了東南亞館和境外館，目前已有來自５４個國家和地區的企業踴躍參會參展，
覆蓋全部南亞東南亞國家。在已報名的１４００多家境內外參展企業中，世界５００強、中國
５００強等知名企業、行業龍頭達１２０餘家，較上一屆增長３６％。

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