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AH股新聞

06/06/2025 14:07

《駐京專電》北京：推動紅星工業旅遊基地升級國際文化交流驛站

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京市經濟和信息化局局長姜廣智發表署名
文章《打造北京二鍋頭產業高質量發展新標桿》，依托首都國際交往中心優勢，構建「展會＋文
旅＋跨境」立體出海網絡。聯合國際酒類組織舉辦「北京國際烈性酒博覽會」，吸引全球酒商了
解二鍋頭。推動紅星、牛欄山工業旅遊基地升級為「國際文化交流驛站」，通過「美酒＋長城」
「美酒＋中軸線」等線路，向國際游客展示釀造技藝。
　
　　文章指，北京二鍋頭是首都歷史文化、紅色文化、京味文化的鮮活載體。國家級非遺「北京
二鍋頭酒傳統釀造技藝」承載３００餘年歷史厚度。聚焦工業旅遊新模式，鼓勵企業加大工廠適
旅化改造力度，實現「酒博物館＋全自動灌裝生產線」一站式體驗，引入沉浸式體驗場景，豐富
場館趣味性，建設「來京必去」工業旅遊景區。聯動雁棲湖等產區周邊知名景點，打造熱門旅遊
「新線路」。
　
　　探索「二鍋頭＋雞尾酒」調制酒品出口，培育新消費場景。另外，通過盲盒、聯名潮玩等形
式主動適應年輕消費者消費習慣，研制低度化小酒產品，提升酒體口感，打破消費者對二鍋頭酒
的固有口感印象。

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