  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2025 12:18

滙豐私銀：中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，看好優質國企股等

　　《經濟通通訊社６日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，
２０２５年第三季四大優先投資策略，當中包括通過更多元化地區及行業持倉重建股票配置；捕
捉人工智能應用及商業化趨勢中擴展全球的機遇；通過另類投資、多元資產及波幅策略降低貨幣
及投資組合風險；發掘亞洲本土韌性及結構增長機遇。
　
＊中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，Ａ股估值或進一步重估＊
　
　　滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，中美貿易談判不會拖慢北京為
支持國內消費而採取的政策刺激措施。在民營板塊中，中國領先科技企業已宣布新一輪計劃增加
對人工智能投資的資本支出。該行認為，中國股市盈利將持續改善，並受惠於人工智能創新和政
策刺激而有望獲進一步估值重估。
　
　　何偉華表示，市場不明朗因素持續，該行通過配置優質企業以尋求具韌性和防禦性的股票回
報，這些公司通過派發高股息和增加股票回購以提高股本回報率。按市場共識預測，亞洲（日本
除外）的股本回報率將從去年約１１％，上升到２０２６年的１２﹒５％。
　
＊看好派息高優質國企、電信及地產股等＊
　
　　他指出，亞洲的股份回購步伐屢破紀錄，尤其是在日本、中國內地及香港市場。值得注意的
是，中國人民銀行於去年１０月為商業銀行推出一項特別的再貸款融資工具，支持上市公司和主
要股東回購股份。中國Ａ股回購在２０２４年創下歷史新高，較２０２３年總額高出一倍有多。
該行看好派發高股息的優質國企股、香港保險、電信和地產股。
　
　　他續指，這個投資主題集中亞洲區內商業模式成熟、具競爭優勢、財務穩健及品牌實力雄厚
的大型及超大型行業領導者。該行看好亞洲科技、金融和非必需消費品領域的優質行業巨頭，長
線投資者可以在這些領域建立其核心策略持股。標準普爾亞洲５０指數涵蓋亞洲５０家最大的藍
籌市場領導者，但估值明顯低於區域和全球基準。（ｂｎ）　
　
　

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

下一篇新聞︰06/06/2025 11:42  【車企血戰】長安汽車朱華榮：堅決反對無底線無道德惡性競爭行為

其他AH股新聞
More

06/06/2025 11:41  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０６％，算力租賃概念漲幅居前

06/06/2025 11:33  【車企血戰】賽力斯張興海：內捲式競爭不利汽車產業可持續發展

06/06/2025 11:18  《社保基金》財政部今年修訂全國社保基金境內投資管理辦法等規章

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美元首通話，習近平促共同把握大局，習特邀請互訪

06/06/2025 08:40

關稅戰

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處