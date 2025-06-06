滙豐私銀：中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，看好優質國企股等

《經濟通通訊社６日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，

２０２５年第三季四大優先投資策略，當中包括通過更多元化地區及行業持倉重建股票配置；捕

捉人工智能應用及商業化趨勢中擴展全球的機遇；通過另類投資、多元資產及波幅策略降低貨幣

及投資組合風險；發掘亞洲本土韌性及結構增長機遇。



＊中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，Ａ股估值或進一步重估＊



滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，中美貿易談判不會拖慢北京為

支持國內消費而採取的政策刺激措施。在民營板塊中，中國領先科技企業已宣布新一輪計劃增加

對人工智能投資的資本支出。該行認為，中國股市盈利將持續改善，並受惠於人工智能創新和政

策刺激而有望獲進一步估值重估。



何偉華表示，市場不明朗因素持續，該行通過配置優質企業以尋求具韌性和防禦性的股票回

報，這些公司通過派發高股息和增加股票回購以提高股本回報率。按市場共識預測，亞洲（日本

除外）的股本回報率將從去年約１１％，上升到２０２６年的１２﹒５％。



＊看好派息高優質國企、電信及地產股等＊



他指出，亞洲的股份回購步伐屢破紀錄，尤其是在日本、中國內地及香港市場。值得注意的

是，中國人民銀行於去年１０月為商業銀行推出一項特別的再貸款融資工具，支持上市公司和主

要股東回購股份。中國Ａ股回購在２０２４年創下歷史新高，較２０２３年總額高出一倍有多。

該行看好派發高股息的優質國企股、香港保險、電信和地產股。



他續指，這個投資主題集中亞洲區內商業模式成熟、具競爭優勢、財務穩健及品牌實力雄厚

的大型及超大型行業領導者。該行看好亞洲科技、金融和非必需消費品領域的優質行業巨頭，長

線投資者可以在這些領域建立其核心策略持股。標準普爾亞洲５０指數涵蓋亞洲５０家最大的藍

籌市場領導者，但估值明顯低於區域和全球基準。（ｂｎ）





