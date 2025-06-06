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06/06/2025 18:28

中國銀行（０３９８８）：將持續助力產業布局與金融賦能協同

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）在香港舉辦「
２０２５年人民幣國際化論壇」，中國銀行行長張輝表示，中國銀行作為持續經營時間最久、全
球化和綜合化程度最高的中資商業銀行，持續擔當服務人民幣國際化的先行者，在構建全球領先
的人民幣服務體系、織密高效安全的人民幣清算網絡、夯實豐富活躍的人民幣離岸市場等方面取
得積極進展，面對全球市場主體實現優勢互補、互利共贏，共同維護多邊貿易體制的期待，將持
續助力產業布局與金融賦能協同、區域合作與重點領域協同、國際金融中心與離岸人民幣市場建
設協同，推動人民幣國際化取得更大進展。
　
　　陳茂波表示，在「一國兩制」下，香港是中國金融高水平對外開放的「試驗田」和「防火牆
」，作為領先的國際金融中心，在國家的堅實支持下，香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，
處理約全球８０％的離岸人民幣支付款額，是最大的離岸人民幣資金池。作為超級聯繫人，香港
利用內聯外通優勢，抓住國家與東盟、中東，和其他一帶一路國家經貿合作的龐大機遇，為人民
幣國際化作出貢獻。（ｂｎ）

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