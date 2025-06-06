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AH股新聞

06/06/2025 08:02

《神州頭條》報章頭版摘要：習近平稱美方應撤對華實施的消極舉措

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平同美國總統特朗普通電話
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６月５日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。習近平指出，校正中美關係這艘大
船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。根據美方提
議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，中國人
一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了
協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、
軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。
　
中證監：深化資本市場科技金融體制機制改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月５日，中證監首席律師程合紅在２０２５天津五大道金融論壇上發表主旨演講時表示，中證
監將深化資本市場科技金融體制機制改革，充分發揮多層次資本市場功能作用，不斷推動科技創
新和產業創新深度融合，切實加強對投資者特別是中小投資者合法權益的保護，更大力度支持服
務科技創新和新質生產力發展。
　
併購重組市場活躍，「兩創」板塊公司表現搶眼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在政策利好加持下，併購重組市場持續升溫。Ｗｉｎｄ數據顯示，今年以來，Ａ股上市公司共有
１６００餘起併購重組事件；其中，８６起事件構成重大重組，遠超去年同期的４０起。中國證
券報記者６月５日梳理併購重組案例發現，無論是競買方、還是標的方，科創型企業在併購重組
市場的表現都較為搶眼。生物醫藥、半導體、新一代信息技術……一批相關行業上市公司著力通
過併購技術密集型企業實現轉型升級，培育新質生產力。
　
　
《上海證券報》
　
中證監：深化資本市場科技金融體制機制改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月５日，中證監首席律師程合紅在２０２５天津五大道金融論壇上表示，中證監將深化資本市
場科技金融體制機制改革，充分發揮多層次資本市場功能作用，不斷推動科技創新和產業創新深
度融合，切實加強對投資者特別是中小投資者合法權益的保護，更大力度支持服務科技創新和新
質生產力發展。
　
兵裝集團汽車業務分立為獨立央企，間接控股長安汽車
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月５日早間，多家上市公司披露中國兵器裝備集團有限公司重組進展情況：兵器裝備集團收到
國務院國資委通知，經國務院批准，對兵器裝備集團實施分立。其汽車業務分立為一家獨立中央
企業，由國務院國資委履行出資人職責；國務院國資委按程序將分立後的兵器裝備集團股權作為
出資注入中國兵器工業集團有限公司。
　
人行首度月初預告買斷式逆回購，流動性調節機制持續優化
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６月５日，人行預告將開展１萬億元買斷式逆回購操作。這打破了以往月末公告當月相關操作數
據的慣例，引發市場廣泛關注。同時，人行還首次系統披露了５月各類貨幣政策工具的操作明細
，進一步提升政策透明度和市場溝通效率。業內人士認為，貨幣政策工具操作更趨前瞻靈活，「
工具箱」組合發力，有助於穩定流動性預期，強化逆周期調節效能。
　
　
《證券時報》
　
習近平同美國總統特朗普通電話
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新華社北京６月５日電，６月５日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。習近平指
出，校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，
這尤為重要。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合
作。
　
中證監：服務科技創新，大力支持上市公司併購重組
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中證監首席律師程合紅６月５日在參加「２０２５天津五大道金融論壇」時表示，中證監將深化
股票發行注冊制改革，大力支持上市公司併購重組，培育併購長期資本、耐心資本，強化股債聯
動綜合服務，切實做好投資者保護，加強資本市場法律制度建設和構建更加誠信友善的市場環境
，更大力度支持服務科技創新和新質生產力發展。
　
商務部：中方對合規稀土出口許可申請將予以批准
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月５日，商務部新聞發言人何詠前就稀土出口管制相關問題回應表示，稀土等相關物項具有明
顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。中國政府依法依規對兩用物項相關出口
許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進便利合規貿易。（ｅｗ）

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