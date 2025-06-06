《鍾之日記》中美關係待校正，恒指受制二萬四

《鍾之日記》６月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美元首會否通話的猜想貫穿全周，５日晚間，國家主席習近平終於應約與美國總統特朗普

通電話，是特朗普就職後第一次。此次通話聚焦經貿問題，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日

內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。



習近平在通話中指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要中美把好舵、定好向，尤其是排

除各種干擾，甚至破壞，這尤其重要。他強調，美方應該實事求是看待取得的進展，撤銷對中國

實施的消極舉措。特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常積極的成果，關於稀

土產品的複雜性不應再有任何疑問。兩國團隊好快會在待定地點，舉行貿易談判。



＊滬指四連升，恒指中斷三連升＊



元首通話雖令中美緊張關係稍降溫，不過缺乏有關貿易磋商方面的細節，仍需等待新一輪中

美貿易談判釐清實質性進展。香江魚缸今早窄幅上升，接近二萬四位置受壓回軟，其後倒跌，恒

指全日收報２３７９２，跌１１４點或０﹒５％，中斷三連升，主板成交超過２３５６億元。恒

生中國企業指數收報８６２９，跌５４點或０﹒６％。恒生科技指數收報５２８６，跌３３點或

０﹒６％。



美國對中方的圍堵仍在繼續，據報特朗普政府計劃擴大對中國科技行業的限制，擬出台新規

，把受制裁企業的子公司也納入其中，相關規定最早或於６月公布。中芯國際（００９８１）於

收盤前最後一刻急瀉，收跌４﹒８５％，報４０﹒２元。



滬深股市端午假期復市後，連升四個交易日；中美滬深股市今早小幅高開，滬綜指近平開隨

後震盪上升，午後倒跌，尾盤石油、銀行股撐市，滬綜指收升０﹒０４％，報３３８５﹒３６點

，本周四個交易日均錄升幅，累升１％；深市表現弱，深成指收跌０﹒１９％，創業板指跌

０﹒４５％。兩市全天成交１﹒１５萬億元人民幣，較上個交易日減少１１％。



＊汽車股集體下挫，比亞迪等十多家車企遭約談＊



港股汽車股集體持續下挫，蔚來（０９８６６）收跌逾３％，盤中一度低見２６﹒８５港元

，創１個月新低。零跑汽車（０９８６３）跌２﹒７％，小鵬汽車（０９８６８）、長城汽車

（０２３３３）跌１﹒７％，吉利汽車（００１７５）跌０﹒８８％。



比亞迪董事長王傳福稱今年海外銷量數據將非常好，比亞迪（０１２１１）仍收跌超

２﹒２％。據《財聯社》報道，在今日上午舉行的比亞迪年度股東大會上，比亞迪董事長王傳福

在回答股東提問時表示，公司今年海外銷量數據將會非常好，未來海外銷量相信會逐月提升。海

外市場價格較為穩定，對公司盈利幫助較大。針對產品營銷問題的批評，王傳福回應，確實隨著

公司的快速發展，在產品營銷等方面存在不足，公司也會改進。



內地新能源車企出現「內捲式」競爭，工信部、市監總局、國家發改委據報本周在北京與比

亞迪、吉利和小米等十多家主要電動汽車製造商的高管開會，要求他們「自我監督」，不得以低

於成本的價格銷售汽車或提供不合理的折扣。會議還討論了「零公里」汽車以及對供應商積壓帳

款等問題。會議未出台強制性指令，不清楚車企若不遵守這些口頭警告將面臨何種後果。



吉利代表引述董事長李書福近期講話回應稱，公司堅決反對價格戰，將通過技術和價值觀展

開競爭。



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