《Ａ股焦點》印尼考慮採購中國殲－１０戰鬥機，軍工股拉升

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股軍工股盤中異動拉升，華伍股份（深：３０００９５）漲超

１１％，中航成飛（深：３０２１３２）升逾６％，晨曦航空（深：３００５８１）漲超５％，

貴航股份（滬：６００５２３）、成飛集成（深：００２１９０）、愛樂達

（深：３００６９６）、利君股份（深：００２６５１）、安達維爾（深：３００７１９）等跟

漲。



據《央視新聞》報道，印尼國防部副部長道凡托（Ｔａｕｆａｎｔｏ）透露，政府正就採購

中國製造的殲１０戰鬥機進行可行性評估，以提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預

算的性價比。



道凡托指出，中國殲１０戰鬥機在印巴衝突中的表現，是印尼考慮該機型的重要因素之一。

相較於西方同類戰機，殲１０的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」

的需求。



印巴上月爆發空戰，巴基斯坦國防部表示，軍方中國製殲１０主力戰機擊落３架印度新近購

買的法國陣風戰機。《路透》引述美國官員消息指，巴基斯坦軍方以殲１０擊落印度軍機，形容

這是中國製先進戰機的重大實戰里程碑。（ｊｑ）

