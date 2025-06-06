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AH股新聞

06/06/2025 10:29

《Ａ股焦點》印尼考慮採購中國殲－１０戰鬥機，軍工股拉升

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股軍工股盤中異動拉升，華伍股份（深：３０００９５）漲超
１１％，中航成飛（深：３０２１３２）升逾６％，晨曦航空（深：３００５８１）漲超５％，
貴航股份（滬：６００５２３）、成飛集成（深：００２１９０）、愛樂達
（深：３００６９６）、利君股份（深：００２６５１）、安達維爾（深：３００７１９）等跟
漲。
　
　　據《央視新聞》報道，印尼國防部副部長道凡托（Ｔａｕｆａｎｔｏ）透露，政府正就採購
中國製造的殲１０戰鬥機進行可行性評估，以提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預
算的性價比。
　
　　道凡托指出，中國殲１０戰鬥機在印巴衝突中的表現，是印尼考慮該機型的重要因素之一。
相較於西方同類戰機，殲１０的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」
的需求。
　
　　印巴上月爆發空戰，巴基斯坦國防部表示，軍方中國製殲１０主力戰機擊落３架印度新近購
買的法國陣風戰機。《路透》引述美國官員消息指，巴基斯坦軍方以殲１０擊落印度軍機，形容
這是中國製先進戰機的重大實戰里程碑。（ｊｑ）

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