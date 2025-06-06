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AH股新聞

06/06/2025 11:02

《Ａ股焦點》國科微揚１１％，擬購買中芯寧波９４％股權

　　《經濟通通訊社６日專訊》集成電路設計企業－－國科微（深：３００６７２）披露重組預
案，擬通過發行股份及支付現金等方式購買中芯集成電路（寧波）有限公司（以下簡稱中芯寧波
）９４﹒３７％的股權，本次交易預計構成重大資產重組。
　
　　國科微今日復牌大漲，現揚１１﹒６５％，報９０﹒５元人民幣。
　
　　中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）同時公布，向國科微出售所持參股公司中芯
寧波約１４﹒８３％股權，具體購買方式待最終交易價格確定後，將另行簽署補充協議確定。中
芯Ａ股升０﹒４％。
　
　　根據重組預案，併購標的中芯寧波是國內少數可以提供覆蓋ＳＵＢ　６Ｇ全頻段、全工藝濾
波器的晶圓製造企業，掌握高端ＢＡＷ濾波器芯片製造技術，其生產的濾波器產品已應用於國內
某頭部移動通訊終端企業的旗艦機型。不過，中芯寧波處在產能爬坡期，尚未實現盈利。
　
　　一位芯片行業人士表示，濾波器是射頻前端的核心器件，提供手機無線通信功能，技術研發
難度較高。中芯寧波產品在手機端成功搭載，標誌著國產廠商已打破海外廠商在濾波器製造領域
的工藝壟斷，有望破解中國在該領域長期面臨的「卡脖子」問題。（ｊｑ）

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