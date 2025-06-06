【關稅戰】習特通話，中美同意盡快舉行新一輪貿易談判

《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平５日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷

時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行

新一輪會談。



特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常積極的成果，關於稀土產品的複雜

性不應再有任何疑問。兩國團隊好快會在待定地點，舉行貿易談判。財長貝森特、商務部長盧特

尼克和貿易代表格里爾將代表美方進行談判。



＊習近平促美撤銷消極舉措＊



據《新華社》報道，習近平在通話中指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要中美把好舵

、定好向，尤其是排除各種干擾，甚至破壞，這尤其重要。他強調，日內瓦會談後，中方嚴肅認

真執行協議，美方應該實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應該增進外

交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。



＊特朗普：美方歡迎中國留學生來美學習＊



《新華社》的報道稱特朗普表示十分尊重習近平主席，美中關係十分重要。美方樂見中國經

濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行一個中國政策。兩國日內瓦經貿

會談很成功，達成了好的協議。美方願同中方共同努力落實協議。美方歡迎中國留學生來美學習

。（ｃｔ）

