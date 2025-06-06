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AH股新聞

06/06/2025 18:11

【關稅戰】中國美國商會調查：大多數受訪在華美企沒計劃撤離中國

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《彭博》報道，中國美國商會上月末進行的一項調查顯示，儘
管關稅帶來挑戰，大多數在中國開展業務的美國公司目前沒有計劃撤離中國。
　
　　上月在日內瓦達成的９０天貿易休戰協議正受到在華美國企業密切關注。根據中國美國商會
對１１２家企業的調查，２１％的企業表示，如果美國關稅再次上調，他們將把更多的生產和銷
售轉移到中國。另有１３％的企業表示，在這種情況下會將在中國的生產轉移至其他國家，而
４１％的企
業表示不會做出重大調整。
　
　　另外，該項調查顯示，約三分之一的受訪企業稱，在４月到５月中旬的中美關稅戰高峰時期
，當時的關稅導致他們的業務無利可圖；７％的企業表示，美國的關稅讓他們考慮關閉在中國的
業務。
　
＊若關稅重回１４５％，沒有受訪在華美企會將生產轉回美國＊
　
　　不過，沒有受訪者表示，如果關稅重新回到之前的水平（包括對許多進口自中國的商品徵收
１４５％的關稅），他們會將生產轉移回美國。調查並發現，約１１％的受訪者表示，在４月２
日對等關稅最初宣布後，他們從本地合作夥伴和客戶那裏看到了合同或訂單取消的情況。
　
　　中國美國商會未披露參與這項於５月２３日至２８日期間進行的調查的企業名稱及規模。該
商會成員涵蓋廣泛的企業，包括微軟和可口可樂等美國大型品牌，以及全球營收不足１００萬美
元的小型企業。
　
　　中美貿易談判此前似乎陷入僵局，直到昨晚特朗普與習近平通了電話，雙方同意兩國將進一
步舉行貿易會談。
　
　　美國駐華大使龐德偉也試圖向在華美國企業傳遞信心，示意兩國將維持經貿聯繫。據知情人
士透露，龐德偉昨對美國商業團體表示，特朗普政府正尋求與中方合作的途徑，並支持美企在華
經營。（ｓｌ）　

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