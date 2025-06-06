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AH股新聞

06/06/2025 17:41

《打擊貪腐》大唐集團原總經理寇偉涉權錢權色交易等被開除黨籍

　　《經濟通通訊社６日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國大唐集團有限公司原黨組副書記
、總經理寇偉嚴重違紀違法問題，經中紀委國家監委立案審查調查，證實嚴重違反黨的政治紀律
、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、利用影響力受賄、國
有公司人員濫用職權犯罪。根據有關規定，經開會研究並報中共中央批准，決定給予寇偉開除黨
籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法
審查起訴，所涉財物一併移送。
　
＊侵吞巨額公共財物，肆意決策致國家利益損失特別重大＊
　
　　通報指，經查，寇偉喪失理想信念，背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；
違反中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所
；違反組織原則，在組織談話時不如實說明問題，在職務晉升等方面為他人謀取利益；違規經商
辦企業，搞權色、錢色交易；道德敗壞；毫無紀法底線，肆意侵吞巨額公共財物；貪婪腐化，退
而不休，「靠能源吃能源」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便
利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；肆意決策，濫用職權，致使
國家利益遭受特別重大損失。
　
　　６３歲的寇偉畢業於雲南工學院（現昆明理工大學）熱能動力專業，後獲華中科技大學控制
工程專業碩士研究生學歷，為教授級高級工程師。早年長期在雲南省能源系統工作，曾任雲南省
電力工業局　（公司）副局長（副總經理），雲南電力集團有限公司副總經理，雲南瀾滄江水電
開發有限公司總經理，華能瀾滄江水電有限公司董事長，中國華能集團公司總工程師、副總經理
等職，２０１６年進入國家電網公司，出任總經理、董事等職，２０１８年成為國家電網有限公
司董事長，２０２０年出任中國大唐集團有限公司董事、總經理並兼任大唐新能源董事長等職，
至２０２１年辭任。２０２４年１２月，中紀委國家監委通報寇偉受查。（ｓｌ）

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