《神州金融》專家：預計此次新型政策性金融工具額度在五千億左右

《經濟通通訊社６日專訊》據《中國證券報》報道，近日，多地陸續開展新型政策性金融工

具項目培訓，釋放出新型政策性金融工具漸行漸近的信號。



專家建議，應加快建立新型政策性金融工具協調機制，認真做好備選項目的篩選和推薦以及

要素保障工作，優先支持既利當前、又利長遠、列入規劃、前期工作成熟的重大基礎設施項目，

及時推送給參與新型政策性金融工具設立的金融機構，推動更多有效投資加速落地。



業內人士預計，人民銀行或通過抵押補充貸款（ＰＳＬ）支持政策性開發性金融機構為基礎

設施重點領域設立金融工具和提供信貸支持。此前，人民銀行宣布ＰＳＬ利率從２﹒２５％降至

２％就是信號之一。中國銀河證券首席經濟學家章俊表示，ＰＳＬ有望重啟擴張，成為人民銀行

為政策性銀行提供長期低成本資金的工具，配合政策性金融工具協同發力。



廣開首席產業研究院首席金融研究員王運金預計，按照市場化原則，政策性銀行可能會成立

「穩外貿發展基金」「科技創新基金」等，通過股權投資、專項貸款、股東借款、資本金搭橋借

款等途徑投向相關企業。



對於新型政策性金融工具的投資撬動作用，民生證券研究院首席經濟學家陶川預計，此次新

型政策性金融工具的額度在５０００億元（人民幣．下同）左右，假設其投資撬動效果與

２０２２年政策性開發性金融工具相當的情形下測算，新型政策性金融工具有望帶動６萬億元至

６﹒５萬億元的有效投資。（ｊｑ）

