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06/06/2025 14:07

【ＡＩ】阿里開源千問３向量模型，性能提升４０％

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日，阿里開源通義千問３全新的向量模型系列Ｑｗｅｎ３－
Ｅｍｂｅｄｄｉｎｇ。該模型以千問３為底座，專門為文本表徵、檢索和排序等核心任務進行優
化訓練，性能較上一版本可提升４０％，在ＭＴＥＢ等權威專項榜單中超越了谷歌、
ＯｐｅｎＡＩ、微軟等公司的頂尖模型。（ｊｑ）

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