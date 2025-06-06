【ＡＩ】阿里開源千問３向量模型，性能提升４０％

《經濟通通訊社６日專訊》今日，阿里開源通義千問３全新的向量模型系列Ｑｗｅｎ３－

Ｅｍｂｅｄｄｉｎｇ。該模型以千問３為底座，專門為文本表徵、檢索和排序等核心任務進行優

化訓練，性能較上一版本可提升４０％，在ＭＴＥＢ等權威專項榜單中超越了谷歌、

ＯｐｅｎＡＩ、微軟等公司的頂尖模型。（ｊｑ）

