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06/06/2025 16:05

《主權基金》鮑建敏不再擔任中投公司執行委員會成員職務

　　《經濟通通訊社６日專訊》據中國投資有限責任公司官網，經董事會審議通過，鮑建敏不再
擔任中投公司執行委員會成員職務。此外，經董事會審議通過，聘任張少青為中投公司副總經理

　
　　據悉，鮑建敏不再擔任中國投資有限責任公司（中投公司）執行委員會成員職務後，已於
２０２５年５月加入中國中信集團有限公司，擔任黨委委員、副總經理。（ｊｑ）

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