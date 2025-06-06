《主權基金》鮑建敏不再擔任中投公司執行委員會成員職務

《經濟通通訊社６日專訊》據中國投資有限責任公司官網，經董事會審議通過，鮑建敏不再
擔任中投公司執行委員會成員職務。此外，經董事會審議通過，聘任張少青為中投公司副總經理
。
據悉，鮑建敏不再擔任中國投資有限責任公司（中投公司）執行委員會成員職務後，已於
２０２５年５月加入中國中信集團有限公司，擔任黨委委員、副總經理。（ｊｑ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
06/06/2025 16:05
《經濟通通訊社６日專訊》據中國投資有限責任公司官網，經董事會審議通過，鮑建敏不再
擔任中投公司執行委員會成員職務。此外，經董事會審議通過，聘任張少青為中投公司副總經理
。
據悉，鮑建敏不再擔任中國投資有限責任公司（中投公司）執行委員會成員職務後，已於
２０２５年５月加入中國中信集團有限公司，擔任黨委委員、副總經理。（ｊｑ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰06/06/2025 16:05 李強與加拿大總理卡尼通話，推動中加關係改善，加強對話務實合作
下一篇新聞︰06/06/2025 15:58 順豐航空首個國際派駐機構比利時代表處掛牌成立
06/06/2025 16:22 【數據前瞻】機構料中國５月美元計出口增速放緩、進口降幅擴大
06/06/2025 16:22 【數據前瞻】機構料中國５月ＣＰＩ降幅擴大，連續第四個月負值
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N