《中國要聞》首４月中國服務進出口總額逾２﹒６萬億，同比增８％

《經濟通通訊社６日專訊》商務部服貿司負責人介紹２０２５年１－４月服務貿易發展情況

。２０２５年１－４月，中國服務貿易保持較快增長，服務進出口總額２６３２０﹒６億元（人

民幣．下同），同比增長８﹒２％。其中，出口，增１１２８５﹒２億元長１４﹒６％；進口

１５０３５﹒４億元，增長３﹒９％。服務貿易逆差３７５０﹒２億元，比上年同期減少

８７５﹒６億元。主要呈現以下特點：



知識密集型服務貿易穩步增長。１－４月，知識密集型服務進出口１０１６３﹒６億元，增

長５﹒５％。其中，其他商業服務、電信計算機和信息服務進出口規模較大，金額分別為

４３１０﹒７億元、３６１７﹒１億元，增速分別為３﹒４％、９﹒５％。知識密集型服務出口

５９０２﹒４億元，增長６﹒１％；知識密集型服務進口４２６１﹒２億元，增長４﹒６％。知

識密集型服務貿易順差１６４１﹒２億元，比上年同期擴大１５２﹒６億元。



旅行服務出口增長最快。１－４月，旅行服務繼續快速增長，進出口達７５６７﹒８億元，

增長１４﹒７％，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長７９﹒９％，進口增長７﹒８％。

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