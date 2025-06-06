《Ａ股行情》中美同意舉行新一輪貿易會談，滬綜指平開

《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平５日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷

時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行

新一輪會談。



習近平在通話中強調，日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議，美方應該實事求是看待取得

的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常

積極的成果，關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問。兩國團隊好快會在待定地點，舉行貿易

談判。財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾將代表美方進行談判。特朗普又稱，美

方歡迎中國留學生來美學習。



習特通話，中美緊張關係降溫，不過滬深股市沒見興奮，上證綜合指數（滬綜指）平開，報

３３８４﹒２９點，深成指小幅高開０﹒０２％，創業板指低開０﹒０４％，汽車、半導體股走

低。



人民銀行今日進行１３５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒４％。

今日淨回籠１５６１億元，全周共收水６７１７億元。人行昨日預告，為保持銀行體系流動性充

裕，今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展１００００億元買斷式逆回購操作，期

限３個月。（ｃｔ）

