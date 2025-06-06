  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2025 09:29

《Ａ股行情》中美同意舉行新一輪貿易會談，滬綜指平開

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平５日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷
時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行
新一輪會談。
　
　　習近平在通話中強調，日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議，美方應該實事求是看待取得
的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常
積極的成果，關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問。兩國團隊好快會在待定地點，舉行貿易
談判。財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾將代表美方進行談判。特朗普又稱，美
方歡迎中國留學生來美學習。
　
　　習特通話，中美緊張關係降溫，不過滬深股市沒見興奮，上證綜合指數（滬綜指）平開，報
３３８４﹒２９點，深成指小幅高開０﹒０２％，創業板指低開０﹒０４％，汽車、半導體股走
低。
　
　　人民銀行今日進行１３５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
今日淨回籠１５６１億元，全周共收水６７１７億元。人行昨日預告，為保持銀行體系流動性充
裕，今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展１００００億元買斷式逆回購操作，期
限３個月。（ｃｔ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美元首通話，習近平促共同把握大局，習特邀請互訪

06/06/2025 08:40

關稅戰

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025 14:05

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處