《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０６％，算力租賃概念漲幅居前

《經濟通通訊社６日專訊》習特通話，中美緊張關係降溫，不過沒提振市場情緒。滬深股市

三大指數集體下跌，滬指半日跌０﹒０６％，收報３３８２﹒１１點，深成指跌０﹒１８％，創

業板指跌０﹒４８％。兩市上午成交７４６７億元（人民幣．下同），較上個交易日增量３２４

億元或４﹒５４％。



個股跌多漲少，全市場超２９００隻個股下跌。美容護理、ＩＰ經濟、寵物經濟等板塊跌幅

居前，體育概念回調，領跌概念板塊，金陵體育（深：３００６５１）高開低走跌近１３％。



算力租賃概念延續昨日反彈勢頭，臨近午盤震盪走高，南凌科技（深：３００９２１）、青

雲科技（滬：６８８３１６）、中嘉博創（深：０００８８９）、美利雲（深：０００８１５）

、寧波建工（滬：６０１７８９）漲停。工信部近日印發《算力互聯互通行動計劃》，立足提高

公共算力資源使用效率和服務水平，促進算力高質量發展，部署六方面１６項重點任務。



固態電池概念板塊漲幅居前，海辰藥業（深：３００５８４）、德新科技

（滬：６０３０３２）漲停，科恆股份（深：３００３４０）、廈鎢新能（滬：６８８７７８）

漲逾１０％，領湃科技（深：３００５３０）、宏工科技（深：３０１６６２）等跟漲。據報道

，固態電池有望在２０２７年前啟動裝車驗證，２０３０年實現量產化應用。中商產業研究院預

測，到２０３０年，固態電池出貨量將超６５ＧＷｈ。（ｊｑ）

