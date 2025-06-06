《Ａ股行情》中美元首終通話，滬指收升０﹒０４％，四日累升１％

《經濟通通訊社６日專訊》６月首周，滬深股市端午假期復市後，連升四個交易日；中美元

首５日晚間通話，中美緊張關係稍降溫，滬深股市今早小幅高開後持穩，滬綜指今早近平開，隨

後震盪上升，午後倒跌，尾盤石油、銀行股撐市，滬綜指收升０﹒０４％，報３３８５﹒３６點

，本周四個交易日均錄升幅，累升１％；深市表現弱，深成指收跌０﹒１９％，創業板指跌

０﹒４５％。兩市全天成交１﹒１５萬億元人民幣，較上個交易日減少１１％。



中美元首會否通話的猜想貫穿全周，國家主席習近平昨晚終於應約與美國總統特朗普通電話

，是２人相隔５個多月再次通話，亦是特朗普就職後第一次。此次通話聚焦經貿問題，兩國元首

同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平在通話中強調，日內瓦會談

後，中方嚴肅認真執行協議，美方應該實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。

特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常積極的成果，關於稀土產品的複雜性不

應再有任何疑問。兩國團隊好快會在待定地點，舉行貿易談判。財長貝森特、商務部長盧特尼克

和貿易代表格里爾將代表美方進行談判。特朗普又稱，美方歡迎中國留學生來美學習。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８７３﹒９８ －０﹒０９

上證指數 ３３８５﹒３６ ＋０﹒０４ ４５２７﹒００

深證成指 １０１８３﹒７０ －０﹒１９ ６９９３﹒００

創業板指 ２０３９﹒４４ －０﹒４５

科創５０ ９９１﹒６４ －０﹒４８

Ｂ股指數 ２５６﹒２１ －１﹒５６ １﹒１５

深證Ｂ指 １１９３﹒７７ ＋０﹒１４ ０﹒６２

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