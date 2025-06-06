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AH股新聞

06/06/2025 09:37

【車企血戰】三部委召比亞迪等十多家車企開會，要求不得打價格戰

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，工業和信息化部、國家
市場監督管理總局、國家發展改革委本周早些時候召集了包括比亞迪、吉利和小米等十多家主要
電動汽車製造商的高管前往北京開會，要求他們「自我監督」，不得以低於成本的價格銷售汽車
或提供不合理的折扣。
　
　　知情人士稱，會議還討論了「零公里」汽車以及對供應商積壓帳款等問題，後者對供應鏈現
金流形成擠壓，對車企而言形同債務融資。
　
　　知情人士又提到，此次會議並未出台強制性指令，且目前尚不清楚製造商若不遵守口頭警告
將面臨何種後果。
　
　　報道形容，中國的市場、行業和經濟監管機構召開汽車行業聯合會議，商討定價等運營問題
實屬罕見。此舉表明，在擔憂價格戰不可持續且可能導致弱小企業破產的背景下，最高領導層正
密切關注汽車產業。
　
　　報道指，比亞迪和小米未回應置評請求。吉利代表引述董事長李書福近期講話稱，公司堅決
反對價格戰，將通過技術和價值觀展開競爭。工信部、國家市監總局和發改委未回應傳真。
（ｓｌ）

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