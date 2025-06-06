【大國博弈】美國對華科技制裁擬擴至相關子公司，以堵漏洞阻規避

《經濟通通訊社６日專訊》據《彭博》報道，特朗普政府計劃擴大對中國科技行業的限制，

擬出台新規，把受制裁企業的子公司也納入其中，相關規定最早或於６月公布。



知情人士稱，相關官員正在起草一項規則，要求與受制裁企業控股的公司進行交易，必須獲

得美國政府許可。該規則將統一美國實體清單、軍事最終用戶清單和特別指定國民清單中的所有

權門檻為５０％。美國財政部外國資產控制辦公室的特別指定國民清單已經採用了這種做法。



知情人士並強調，該規則的內容和時間以及相關制裁尚未最終確定，仍有可能調整，而該規

則公布後，美國可能會推進針對中國主要企業的新制裁。



報道稱，白宮和商務部沒有立即回應置評請求。



報道指出，在美國遏制中國技術崛起的行動中，從華為到長江存儲，中國一些最大的半導體

設計和製造公司已被美國納入所謂的「實體清單」，遭受美國制裁。這項新政策的目標在於，防

止這些企業通過設立新子公司來規避限制措施－－這一趨勢造成了一些美國決策者所說的「打地

鼠」式監管困境。



報道認為，美方此舉可能會加劇中美之間的緊張關係，尤其是在美國總統特朗普周五指責中

國違反了近期日內瓦會談精神之後。華盛頓為限制中國獲取先進半導體而實施的出口管制激怒了

中國官員，而北京方面對關鍵礦產出口的打壓引發了川普政府官員的憤怒。（ｓｌ）





