《Ａ股焦點》三部委促停價格戰，出海電動車傳燒毀，車股個別發展

《經濟通通訊社６日專訊》工信部、市監總局、國家發改委據報本周在北京與比亞迪、吉利

和小米等十多家主要電動汽車製造商的高管開會，要求他們「自我監督」，不得以低於成本的價

格銷售汽車或提供不合理的折扣。會議還討論了「零公里」汽車以及對供應商積壓帳款等問題。

會議未出台強制性指令，不清楚車企若不遵守這些口頭警告將面臨何種後果。



與此同時，一艘據報載有多家中國車企電動汽車和混合動力汽車的貨輪晨曦邁達斯號

（Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｍｉｄａｓ）４日在太平洋中央起火後，２２名船員無法控制火勢棄船逃生

。據美國阿拉斯加海岸防衛隊發放的新聞稿，船上共有３０４８輛汽車，其中７０輛為純電動車

，６８１輛為混合動力。媒體指該貨輪的租船方為上汽旗下的安吉物流，５月２６日從山東煙台

出發航向墨西哥。貨輪上載有三千多輛汽車，據報來自奇瑞、長城汽車等中國車企。



有人歡喜有人愁，Ａ股汽車股個別發展，比亞迪（深：００２５９４）、長安汽車

（深：０００６２５）微升０﹒２％，江淮汽車（滬：６００４１８）微升０﹒１％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌１﹒２％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌０﹒５％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌０﹒４％，長城汽車（滬：６０１６３３）微跌０﹒１％。（ｓｌ）

