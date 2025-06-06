【車企血戰】長安汽車朱華榮：堅決反對無底線無道德惡性競爭行為

《經濟通通訊社６日專訊》２０２５中國汽車重慶論壇今起一連兩天舉行，長安汽車

（深：０００６２５）董事長、黨委書記朱華榮演講時指出，中國汽車產業雖然取得了一定的優

勢，但仍然存在幾個問題：市場品牌數量過多，產品過剩；過度誇大宣傳，造成誤導；價格混亂

，有蔓延海外趨勢。零公里二手車出口到海外，對中國汽車品牌是極大的傷害；部分資本，不以

長期健康發展為目的。



朱華榮直言，當前激烈的市場競爭讓長安汽車的經銷商、供應商以及整個產業鏈上的１００

多萬職工，都感受到了巨大的壓力，行業的可持續健康發展正面臨著重大挑戰。他強調，長安汽

車堅決反對無底線、無道德、無法律約束的惡性競爭行為，並承諾無論市場競爭多麼激烈，長安

汽車旗下品牌都將堅定不移地保證產品的安全質量，確保長期可持續的優質服務，絕不通過損害

用戶利益的方式參與競爭，堅持依法合規參與全球市場競爭。



＊朱華榮：中國車企還有很多領域未認識，應向世界一流車企學習＊



在談及出海問題時，朱華榮表示，要加強與全世界包括整車企業在內的合作夥伴共謀發展、

研討合作，共同為全球汽車產業的發展探出一些新的方式和路徑。他直言，中國汽車產業的新能

源智能化和造型這些優勢不斷擴大，具備了適度的領先，但也面臨著太多的挑戰－－不僅僅是關

稅加碼、技術封鎖、供給限制等挑戰，還有中國汽車產業自身的能力體系也面臨巨大的挑戰。



他舉例稱，知識產權的全球化布局、設計的成本等問題都將是重大挑戰，建議這些方面向奔

馳等世界一流車企學習。「中國汽車企業確實還是要虛懷若谷，我們有很多領域不知道……其實

你真正知道這個領域的時候，你才發現這個方面還有很多能力不健全。我可能說了這個話又要被

噴：大家要向世界一流車企學習去看看，世界其實很大，我們需要構建的體系能力還有很多」。

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