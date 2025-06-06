【ＦＯＣＵＳ】跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克應讀洛克菲勒

【ＦＯＣＵＳ】「Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ ｉｓ ｐｏｌｉｔｉｃｓ（友誼即政治）」，《

紙牌屋》的金句，一語道破特朗普與馬斯克何解終於走向決裂。隨著真人秀式的「互撕（互相攻

擊）」持續，「大而美法案

」、特斯拉股票、經濟衰退、太空計劃、狗狗幣……齊被置於炮火之下。一方是最自我中心的政

客，另一方是最不守常規的富豪，最終誰會失去更多？洛克菲勒的故事或有啟示。



＊呼籲廢除法案，暗示支持彈劾總統＊



豪擲２﹒９億美元、落手落脚拉票，自詡特朗普勝選頭號功臣的馬斯克，最新得到的是他眼

中的「忘恩負義（ｉｎｇｒａｔｉｔｕｄｅ）」。



導火索始於雙方周二（３日）關於「大而美法案」加劇聯邦赤字、破壞ＤＯＧＥ（政府效率

部）努力的口水戰；周三（４日）升級至擁有２﹒２億Ｘ粉絲的馬斯克，公開呼籲美國人致電參

議員、眾議員「廢除法案（ｋｉｌｌ ｔｈｅ ｂｉｌｌ）」；周四（５日），他再拋出震撼彈

，指控特朗普位列「淫媒愛潑斯坦名單」，暗示支持彈劾總統，預言下半年美國經濟衰退，並一

度揚言讓旗下ＳｐａｃｅＸ「龍飛船」停飛。



＊中期選舉或添變數，民主黨暗喜＊



事件拖累特斯拉隔夜股價暴瀉逾１４％，市值蒸發１５２０億美元，曾獲馬斯克背書的狗狗

幣亦一度挫１０％。



另一被置於炭火之上的則是議長約翰遜，他上月底剛剛推動「大而美法案」在眾議院以一票

之差過關，如今卻面對馬斯克高呼「明年１１月（中期選舉）解僱所有背叛美國人的政客」，恐

觸發共和黨內的財政鷹派對法案提出重大修改，最終令法案需交眾議院重新審議。



此外，馬斯克在Ｘ平台發起「是否是時候建立一個中間派政黨」投票，似令民主黨看到雙方

重歸舊好的希望（馬斯克２０２０年投票支持拜登）。這位億萬富翁即使是縮減對共和黨的金援

，亦能在眾議院（明年將改選全部席位）搖擺州選區助民主黨一臂之力，而最近的試金石或是賓

州３位民主黨大法官１１月所面臨的留任投票。



＊洛克菲勒：溫和派敗於保守主義＊



無論馬斯克是因削赤、取消電動車補貼還是其他跟侵侵反面，其底氣或來自「身家＋技術＋

ＫＯＬ」實力，以及押注「特朗普還有３﹒５年總統任期，而我還有逾４０年餘生」。



不過，若看看同樣富可敵國的石油大亨洛克菲勒家族的故事，第一代Ｊｏｈｎ

Ｒｏｃｋｅｆｅｌｌｅｒ慷慨金援共和黨籍的麥金萊，助其贏得１８９６年總統大選，繼而

１９０４年再支持羅斯福。最終仍避不過賴以發家的標準石油（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｏｉｌ）遭

強制拆分。



第三代Ｎｅｌｓｏｎ Ｒｏｃｋｅｆｅｌｌｅｒ，１９６４年以紐約州州長身份欲競逐總統

候選人提名，卻遭共和黨全國代表大會集體噓聲。其「溫和自由派」主張同年遭政治素人里根

（Ｒｏｎａｌｄ Ｒｅａｇａｎ）發表「抉擇時刻（Ａ Ｔｉｍｅ ｆｏｒ

Ｃｈｏｏｓｉｎｇ）」演講狙擊，最終政治影響力在高舉保守主義大旗的里根任內全面式微。



以史鑒今，在政治的巨大黑洞前，馬斯克能否避過《紙牌屋》中「要麼跪低，要麼中槍

（Ｋｎｅｅｌ ｏｒ ｇｅｔ ｋｎｅｅｃａｐｐｅｄ）」的考驗？

