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AH股新聞

06/06/2025 16:22

【數據前瞻】機構料中國５月ＣＰＩ降幅擴大，連續第四個月負值

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國將於下周一（９日）發布５月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。儘管５
月主要經濟指標有望保持穩健，但中國面臨的通縮壓力可能進一步加深。《路透》綜合２２家機
構預估中值顯示，中國５月ＣＰＩ同比料繼續下跌，降幅從４月的０﹒１％略微擴大至０﹒２％
，將是連續第四個月負值；ＣＰＩ環比則料再度轉負至下跌０﹒２％。同時，受大宗商品價格低
迷拖累，５月ＰＰＩ同比跌幅料從２﹒７％進一步走闊至３﹒２％。
　
＊花旗：５月中國通縮壓力或進一步加劇＊
　
　　花旗表示，５月國內經濟活動應能經受住考驗，不過通縮壓力可能進一步加劇。花旗預計，
５月中國ＣＰＩ同比料下滑０﹒２％，具體來看，豬肉價格環比料小跌０﹒２％、蔬菜價格環比
跌８﹒９％，非食品方面旅行需求強韌恐不足以推高通脹；ＰＰＩ預計同比下降３﹒１％，大宗
商品價格持續構成拖累。
　
＊財通證券：煤炭等價格下行拖累，料ＰＰＩ降幅擴＊
　
　　財通證券陳興宏觀研究團隊也在報告中指出，５月以來鮮果和豬肉價格環比改善，但雞蛋和
鮮菜價格環比降幅擴大，且原油價格仍在下降，預計５月ＣＰＩ同比維持在－０﹒１％附近；煤
炭、水泥、玻璃和原油價格下行仍將拖累ＰＰＩ表現，預計５月ＰＰＩ同比降幅擴大至３％。
（ｓｌ）

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