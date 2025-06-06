【數據前瞻】機構料中國５月美元計出口增速放緩、進口降幅擴大

《經濟通通訊社６日專訊》中國將於下周一（９日）發布５月進出口數據。《路透》綜合約

２０家機構預估中值顯示，中美關稅摩擦階段性緩和對出口形成支撐，但受到基數抬高影響，中

國５月以美元計價出口同比增速料從４月的８﹒１％放緩至５％，進口同比降幅料從０﹒２％擴

至０﹒９％；當月貿易順差預計為從９６１﹒８億美元增至１０１３億美元。



＊花旗：轉口貿易抵消對美出口疲弱＊



投行花旗在報告中稱，儘管５月工作日少了兩天，但主要經濟指標仍可能保持穩健。出口或

將繼續增長，因轉口貿易抵消了對美出口疲弱的影響。



＊浙商證券：開學季、聖誕季搶出口＊



浙商證券李超宏觀團隊也稱，中美關稅的雙向豁免預計對中國進出口均將產生有效支撐，未

來兩個月關稅仍處於豁免期，企業搶出口備貨「開學季」＋「聖誕季」，預計短期出口增速仍有

韌性；而且中國產業鏈與海外存在耦合，出口訂單的增加可能帶動相關原材料進口增加。



從前瞻性指標來看，中國５月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）中的新出口訂單指數和

進口指數分別為４７﹒５和４７﹒１，環比上升２﹒８和３﹒７個點；價格分項指數則顯示通縮

壓力持續積累。不過，全球貿易風向標－－韓國５月出口同比減少１﹒３％，四個月來首次下滑

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