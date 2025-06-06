  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2025 16:22

【數據前瞻】機構料中國５月美元計出口增速放緩、進口降幅擴大

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國將於下周一（９日）發布５月進出口數據。《路透》綜合約
２０家機構預估中值顯示，中美關稅摩擦階段性緩和對出口形成支撐，但受到基數抬高影響，中
國５月以美元計價出口同比增速料從４月的８﹒１％放緩至５％，進口同比降幅料從０﹒２％擴
至０﹒９％；當月貿易順差預計為從９６１﹒８億美元增至１０１３億美元。
　
＊花旗：轉口貿易抵消對美出口疲弱＊
　
　　投行花旗在報告中稱，儘管５月工作日少了兩天，但主要經濟指標仍可能保持穩健。出口或
將繼續增長，因轉口貿易抵消了對美出口疲弱的影響。
　
＊浙商證券：開學季、聖誕季搶出口＊
　
　　浙商證券李超宏觀團隊也稱，中美關稅的雙向豁免預計對中國進出口均將產生有效支撐，未
來兩個月關稅仍處於豁免期，企業搶出口備貨「開學季」＋「聖誕季」，預計短期出口增速仍有
韌性；而且中國產業鏈與海外存在耦合，出口訂單的增加可能帶動相關原材料進口增加。
　
　　從前瞻性指標來看，中國５月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）中的新出口訂單指數和
進口指數分別為４７﹒５和４７﹒１，環比上升２﹒８和３﹒７個點；價格分項指數則顯示通縮
壓力持續積累。不過，全球貿易風向標－－韓國５月出口同比減少１﹒３％，四個月來首次下滑
。（ｓｌ）

【你點睇？】中美元首通電話，雙方同意繼續落實日內瓦共識，你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議？► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值

06/06/2025 12:06

貨幣攻略

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處