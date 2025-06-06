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AH股新聞

06/06/2025 16:05

李強與加拿大總理卡尼通話，推動中加關係改善，加強對話務實合作

　　《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李強今日上午應約同加拿大總理卡尼通電話。李強表
示，中加發展對彼此是機遇，不是威脅。兩國沒有根本利益衝突，有的是傳統友好和互惠互利。
希望加方同中方相向而行，客觀理性看待中國發展，彼此成就，共促繁榮。中加關係前幾年受到
不必要的干擾，遭遇嚴重困難。中方願同加方一道，本著向前看的態度，推動兩國關係持續改善
，步入健康穩定發展軌道，更好實現合作共贏。
　
　　李強並指，展望未來，中加合作潛力巨大。兩國經濟互補性強，雙方要深化傳統領域合作，
拓展清潔能源、氣候變化、科技創新等新興領域合作，擴大人員交流和經貿往來。兩國政府應當
傾聽和順應民眾呼聲，多做有利於深化雙方友好合作、增進相互理解信任的事情。中方願同加方
在平等和尊重的基礎上，求同存異、聚同化異，加強各領域交流對話，找到妥善解決彼此關切的
辦法。當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義愈演愈烈。中方願同加方共同維護多邊主義
和自由貿易，推動經濟全球化和多邊貿易體系朝著正確方向發展，為世界和平和發展注入更多穩
定性。
　
＊卡尼：期待同中方恢復高層交往和外交、經貿等對話機制＊
　
　　卡尼表示，中國是加拿大第二大貿易夥伴。加中關係過去幾年出現波折，加方願重啟加中關
係，期待同中方恢復高層交往和外交、經貿等領域對話機制，加強貿易、農業、能源、環保等領
域務實合作。面對當前國際形勢，加方願同中方加強溝通協調，共同維護國際金融貿易體系，為
促進全球可持續發展作出貢獻。
　
＊加拿大：中加同意建立定期溝通渠道，並談及貿易摩擦等＊
　
　　另外，加拿大總理辦公室表示，總理卡尼當地時間周四與李強通電話，同意加中兩國建立定
期溝通渠道。卡尼和李強還討論了兩國之間的貿易問題，並承諾兩國政府將共同努力應對芬太尼
危機。卡尼並向李強提出了影響農業和農產品（包括油菜籽和海產品）的貿易摩擦以及其他問題
。（ｓｌ）

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