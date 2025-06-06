《汽車新勢力》奇瑞汽車：今年１０月發布首個ｅＶＴＯＬ飛行器

《經濟通通訊社６日專訊》２０２５中國汽車重慶論壇今起一連兩天舉行。奇瑞汽車股份有

限公司飛行汽車實驗室主任王軍杰表示，奇瑞將於今年１０月發布首個ｅＶＴＯＬ飛行器，開始

取證流程。



王軍杰介紹，２０２４年，奇瑞與清華大學合作的飛行汽車項目功能樣機完成試飛。奇瑞飛

行汽車的落地方案是：第一階段「點對點」城市空中交通，第二階段「隨心飛」城市空中交通，

第三階段「門對門」城市空中交通。奇瑞飛行汽車實驗室前期先解決空中交通部分，聚焦

ｅＶＴＯＬ飛行器，實際需求驅動，通過「技術研發－產品迭代－場景驗證」的三步走戰略，推

動低空經濟從實驗室概念走向現實中的千家萬戶。



由奇瑞汽車與清華大學智能交通實驗室共同研發的「分體式飛行汽車」去年１０月亮相奇瑞

全球創新大會並成功首航，最多可載２人，飛行高度１０００米以下，最大飛行速度每小時

１２０公里，續航能力為７０－８０公里，飛行時間４０分鐘左右。



今年２月，「分體式飛行汽車」專利正式公開，顯示這款分體式飛行汽車由三個部分構成：

飛行器模塊（包括螺旋槳和機翼）、座艙模塊、底盤模塊，可靈活連接或分離，按需求組成地面

模式、飛行模式、起飛模式、降落模式。（ｓｌ）

