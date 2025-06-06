  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2025 15:27

《汽車新勢力》奇瑞汽車：今年１０月發布首個ｅＶＴＯＬ飛行器

　　《經濟通通訊社６日專訊》２０２５中國汽車重慶論壇今起一連兩天舉行。奇瑞汽車股份有
限公司飛行汽車實驗室主任王軍杰表示，奇瑞將於今年１０月發布首個ｅＶＴＯＬ飛行器，開始
取證流程。
　
　　王軍杰介紹，２０２４年，奇瑞與清華大學合作的飛行汽車項目功能樣機完成試飛。奇瑞飛
行汽車的落地方案是：第一階段「點對點」城市空中交通，第二階段「隨心飛」城市空中交通，
第三階段「門對門」城市空中交通。奇瑞飛行汽車實驗室前期先解決空中交通部分，聚焦
ｅＶＴＯＬ飛行器，實際需求驅動，通過「技術研發－產品迭代－場景驗證」的三步走戰略，推
動低空經濟從實驗室概念走向現實中的千家萬戶。
　
　　由奇瑞汽車與清華大學智能交通實驗室共同研發的「分體式飛行汽車」去年１０月亮相奇瑞
全球創新大會並成功首航，最多可載２人，飛行高度１０００米以下，最大飛行速度每小時
１２０公里，續航能力為７０－８０公里，飛行時間４０分鐘左右。
　
　　今年２月，「分體式飛行汽車」專利正式公開，顯示這款分體式飛行汽車由三個部分構成：
飛行器模塊（包括螺旋槳和機翼）、座艙模塊、底盤模塊，可靈活連接或分離，按需求組成地面
模式、飛行模式、起飛模式、降落模式。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值

06/06/2025 12:06

貨幣攻略

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處