《神州頭條》財經報章頭版摘要：回應稀土出口，商務部稱加強審批

《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同緬甸領導人敏昂萊就中緬建交７５周年互致賀電

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６月８日，國家主席習近平同緬甸領導人敏昂萊互致賀電，慶祝中緬建交７５周年。習近平指出

，建交７５年來，中緬胞波情誼歷經風雨、歷久彌堅。雙方秉持共同倡導的和平共處五項原則和

萬隆精神，堅持睦鄰友好，深化互利合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持

，樹立了國家間友好交往的典範。



促進「長錢長投」機制進一步優化

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連日來，保險資金、公募基金等中長期資金加大入市力度，資本市場長錢更多、長錢更長。市場

人士認為，在深化投融資綜合改革進程中，政策引導「長錢長投」的機制將進一步優化，並將在

更深層次打通中長期資金入市卡點堵點，促進投資行為長期性。



《中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐》智庫報告發布

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新華社國家高端智庫８日面向全球發布中英文智庫報告《中國將南海打造成和平、友誼、合作之

海的實踐》。報告指出，中國歷來是南海和平穩定的倡導者、推動者和實踐者。長期以來，中國

主張南海和平穩定應由中國和東盟國家共同維護，與東盟國家在政治、經濟、人文等各領域深化

互信合作，實現互利共贏。中國是維護南海和平穩定、推動南海合作和發展的堅定力量。





《上海證券報》



習近平同緬甸領導人敏昂萊就中緬建交７５周年互致賀電

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６月８日，國家主席習近平同緬甸領導人敏昂萊互致賀電，慶祝中緬建交７５周年。習近平指出

，建交７５年來，中緬胞波情誼歷經風雨、歷久彌堅。雙方秉持共同倡導的和平共處五項原則和

萬隆精神，堅持睦鄰友好，深化互利合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持

，樹立了國家間友好交往的典範。



多項穩經濟增量政策近期有望陸續出台

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多項穩經濟增量政策近期有望陸續出台，涉及「兩新」「兩重」、穩外貿等領域。專家表示，增

量政策盡早出台有助於穩定預期，起到早見效的作用。



《中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐》智庫報告發布

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新華社國家高端智庫８日面向全球發布中英文智庫報告《中國將南海打造成和平、友誼、合作之

海的實踐》。報告指出，中國歷來是南海和平穩定的倡導者、推動者和實踐者。長期以來，中國

主張南海和平穩定應由中國和東盟國家共同維護，與東盟國家在政治、經濟、人文等各領域深化

互信合作，實現互利共贏。中國是維護南海和平穩定、推動南海合作和發展的堅定力量。





《證券時報》



習近平同緬甸領導人敏昂萊就中緬建交７５周年互致賀電

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６月８日，國家主席習近平同緬甸領導人敏昂萊互致賀電，慶祝中緬建交７５周年。習近平指出

，建交７５年來，中緬胞波情誼歷經風雨、歷久彌堅。雙方秉持共同倡導的和平共處五項原則和

萬隆精神，堅持睦鄰友好，深化互利合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持

，樹立了國家間友好交往的典範。



高頻數據「背離」難掩基建亮色，財政支持擴投資後勁十足

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在更加積極的財政政策靠前發力、政府債券年初加快發行、重大項目密集開工等一系列因素推動

下，今年以來基礎設施投資持續向好，但部分與基建相關的高頻數據以及建築工地資金到位率表

現偏弱，顯示出擴大有效投資的動能有待充分釋放。在受訪專家看來，隨著置換債券發行進度放

緩，新增地方政府專項債券發行提速，未來財政資金有望更大力度地支持擴大有效投資，托底經

濟增長。



商務部回應中重稀土出口管制：將持續加強合規申請審批工作

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商務部新聞發言人７日表示，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域

的需求量正持續增長。中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依

法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強

合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿

易。（ｒｙ）

