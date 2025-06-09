《神州經脈》５月對美出口大跌逾三成，ＣＰＩ四連跌，何立峰訪英

《神州經脈》５月ＣＰＩ同比延續負增長，當月ＰＰＩ同比降幅亦進一步擴大，創２２個月

最大降幅，中國通縮風險有增無減。５月美元計出口同比增幅大幅回落，進口降幅亦擴大。儘管

數據欠佳，滬深股市今日（９日）集體收高，滬綜指升０﹒４３％，五連升，報３３９９﹒７７

點，離三千四僅一步之遙；深成指收升０﹒６５％，創業板指漲１﹒０７％。兩市全天成交約

１﹒２９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１３４４億元或１２％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８３８，較上個交易日４時３０分收盤

價升９點子，全日在７﹒１８３８至７﹒１８９５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１８５５，較上個交易日跌１０點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾１５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國國務院副總理何立峰６月８日至１３日訪問英國，期間將與美方舉行中美經貿磋商機

制首次會議，聚焦關稅、科技（芯片）與稀土三大議題。另外，《央視新聞》報道，當地時間６

月８日，中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰訪問英國期間在倫敦會見對話英方牽頭人、英國財

政大臣李韻晴，就中英經濟財金合作和雙方共同關心的問題深入交換意見。何立峰表示，中英雙

方應共同努力，推動中英經濟財金對話成果落地見效，進一步深化經濟財金各領域交流與合作，

促進實現互利共贏，保持中英經濟關係持續健康穩定發展。



２﹒ 海關總署公布，中國５月以美元計價出口同比增４﹒８％，增幅較４月大幅回落３﹒３個

百分點，為三個月最小增幅；進口同比降３﹒４％，降幅較４月擴大３﹒２個百分點。數據又顯

示，５月中國對美出口同比大降３４％，降幅較４月的下降２１％擴大，為２０２０年２月以來

的逾五年最大降幅；進口同比下降３﹒４％，降幅同樣大於４月的０﹒２％。分析指出，中國出

口仍然保持韌性，對其他經濟體的強勁出口抵銷了對美出口下降，但貿易前景存在高度不確定性

，「搶出口」的提振作用可能會在下半年逐步消退。



３﹒ 中國５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，為連續第四個月同比下滑，不

過降幅略小於市場調查預估中值的０﹒２％；環比由正轉負，下降０﹒２％。５月工業生產者出

廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅走闊至３﹒３％，創２０２３年７月以來（２２個月）最大降幅

。分析認為，５月通脹數據呈現境內價格戰和境外輸入通縮雙重壓力，接下來「以舊換新」等促

消費措施會加力推進，將對物價走勢帶來支撐，但仍需關注外部環境波動對消費者信心的不利影

響，以及潛在的「出口轉內銷」可能帶來新的物價下行壓力。



４﹒ 據《彭博》引述消息報道，野村將關閉在中國四間分支的其中一間，是該日本券商在經歷

多年虧損後，決定縮減在中國的財富管理業務。報道指，野村旗下野村東方國際證券計劃在今年

底前關閉浙江分公司。總部位於上海的野村東方國際證券自２０１９年成立以來每年都出現虧損

。截至去年１２月底，公司虧損收窄３０％至１﹒２８７億元。



５﹒ 據《北京商報》引述知情人士報道，京東已啟動酒旅相關業務，並在業內「招兵買馬」；

京東內部已搭建完整的「機票＋酒店＋旅遊」業務線，「事業部」、「Ａｐｐ」、「小程序」都

籌備了幾個月。報道又指，京東Ａｐｐ首頁目前已上線了「生活旅行」頁面，其下設類目包含機

票、酒店、門票、火車票、旅遊度假等，其中機票主打「無捆綁」，顯示的價格明細並無額外保

險費用；其不少酒店則顯示有官方補貼，在抵扣官方補貼和優惠券後，比部分在線旅遊服務平台

的同酒店房型更便宜。



６﹒ 截至２０２５年５月末，中國外匯儲備規模為３２８５３億美元，較４月末上升３６億美

元，升幅為０﹒１１％。今年以來，外匯儲備規模已連續５個月上升。中國５月末黃金儲備報

７３８３萬盎司，環比增加６萬盎司，為連續第７個月增持黃金。國家外匯局相關負責人分析，

２０２５年５月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數小幅

震盪，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規

模上升。



７﹒ 工信部與民政部發布通知，開展智能養老服務機器人攻關與應用試點。其中提出，開展場

景應用驗證。在家庭、社區和養老機構等場景中試點應用，在應用驗證過程中完成產品迭代升級

，應用驗證周期不少於６個月。居家養老服務機器人產品需完成不少於２００戶家庭應用驗證，

部署不少於２００台套；社區和機構類養老服務機器人產品需完成不少於２０個社區或２０家養

老機構應用驗證，部署不少於２０台套。



８﹒ 據內媒報道，星巴克中國宣布將發力非咖啡飲品市場，自６月１０日（明日）起，星巴克

三大王牌品類－－星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵總共數十款產品將集體推出全新夏日「心動價」。以

大杯為例，平均價格降幅達到５元左右，產品價格最低僅２３元。（ｓｌ）

