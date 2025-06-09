《鍾之日記》憧憬談判利好，恒指上兩萬四

《鍾之日記》６月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國國務院副總理何立峰訪問英國，將與美方代表舉行經貿談判，市場料聚焦芯片、關稅及

稀土問題。全球兩大經濟體再次展開磋商，為投資市場帶來利好，恒指高開１８５點，未幾突破

兩萬四，盤中內地公布５月ＣＰＩ跌幅與４月持平，好過市場預期；惟關稅戰影響下，５月對美

出口大減。不過，港股保持升勢，恒指全日升３８８點或１﹒６％，收報２４１８１，主板成交

逾２４５８億元。



＊經濟數據欠佳，滬指仍保五連升＊



何立峰訪英期間將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議，會議舉行前，中國海關總署公布

的數據顯示，中國５月對美國出口意外走弱，同比大降３４％，降幅較４月份的下降２１％擴大

，為２０２０年２月以來的逾五年最大降幅；進口同比下降３﹒４％，降幅同樣大於４月的

０﹒２％。



５月ＣＰＩ同比延續負增長，當月ＰＰＩ同比降幅亦進一步擴大，創２２個月最大降幅，中

國通縮風險有增無減。儘管數據欠佳，滬深股市今日集體收高，滬綜指升０﹒４３％，五連升，

報３３９９﹒７７點，離三千四僅一步之遙；深成指收升０﹒６５％，創業板指漲１﹒０７％。

兩市全天成交約１﹒２９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１３４４億元或１２％。



分析師稱，市場對通脹數據反應平淡，ＰＰＩ較弱已在預期中。股票市場展現韌性，主要因

當前資金面相對寬鬆，市場對未來增量政策的期待提升了整體情緒；此外，外部風險的階段性緩

和也為市場提供了有利環境。《上海證券報》報道，多項穩經濟增量政策近期有望陸續出台，涉

及「兩新」、「兩重」、穩外貿等領域。東方金誠首席宏觀分析師王青預計，下半年貨幣政策還

有較大「適度寬鬆」空間，財政政策在促消費、擴投資方面也將進一步出台增量政策措施。



＊大行紛唱好，快手漲５﹒６％最佳藍籌＊



快手（０１０２４）旗下可靈ＡＩ（Ｋｌｉｎｇ ＡＩ），據報與Ｌｏｖａｒｔ達成深度合

作，Ｌｏｖａｒｔ通過可靈ＡＰＩ，利用核心引擎嵌入視頻生成流程，令產品可覆蓋廣告營銷、

Ｖｌｏｇ等多類場景，顯著提升內容創作效率。



Ｌｏｖａｒｔ被稱為全球首個專為「設計工作流程」打造的ＡＩ Ａｇｅｎｔ，利用自然語

言描述用家需求，便能從構思、規劃到成品輸出，計流程，快捷生成專業級海報、Ｌｏｇｏ、品

牌套件等。



瑞銀發表研究報告指，快手旗下可靈ＡＩ日前成立一周年。根據快手的資料，可靈ＡＩ的年

化收入運行率在３月突破１億美元，而在４月和５月，其月度付費金額則超過１億元，超越瑞銀

及市場預期。該行繼續看好快手，認為其於內地的廣告和電子商務領域基本面表現優異，且人工

智能能力全球領先，估值亦合理。該行重申集團「買入」評級，目標價８３﹒４元。



高盛亦指，快手可靈ＡＩ表現超預期，推動其成為全球規模最大的視頻生成模型及獨立ＡＩ

產品之一。該行預計，可靈ＡＩ的２０２５財年的收入將超過１﹒２億美元，其後仍將快速增長

。該行予快手「買入」評級，目標價定於６３元。



摩通對快手可靈ＡＩ的變現前景更為樂觀，主要受惠於廣告和專業內容生產等主要領域的強

勁需求，預計未來幾年將保持強勁的雙位數收入增長。可靈ＡＩ預計在２０２５年產生１億美元

收入，成為全球收入最高的ＡＩ視頻生成模型。摩通重申快手為中國數字娛樂行業首選，維持快

手「增持」評級，目標價７１元。



快手全日升５﹒６％，收報６２﹒４元，為今日表現最佳藍籌，該股暫連升４日，累計升幅

２０﹒４％。



＊蜜雪集團不懼下調評級，星巴克加入價格戰＊



上周末，蜜雪集團（０２０９７）被多家外資投行下調評級，引發市場關注。然而今日早盤

，蜜雪集團大漲超９％，收漲逾５％，報５６５﹒５元，帶領其他新消費龍頭集體大漲。除了蜜

雪集團外，古茗（０１３６４）一度漲超７％，收升逾４％，報２７﹒６５元；布魯可

（００３２５）更是收漲逾２２％，盤中一度見１９８元，創５２周新高。



據悉，今日蜜雪集團、古茗和布魯可三家公司正式納入滬股通下的港股通標的名單，這意味

著南向資金今日起可以買入這些港股新消費股，短期利好因素比蜜雪集團被下調評級更加明顯。

但從中期來看，最終還是取決於整個市場環境，以及公司的基本面。



今年３月，蜜雪集團在港交所上市，立刻成為市場最牛新股之一。就在上周，多家外資投行

發布報告，下調蜜雪集團投資評級。美銀報告指，蜜雪集團現價水平對應今明兩年預測市盈率

（ＰＥ）約４０倍及３３倍，近期資金流動推動估值提升，但近期升勢已反映眾多利好因素，強

調資金流無法永遠為股價帶來支持。美銀將蜜雪評級從中性降至跑輸大市，不過基於中國業務表

現強勁，將目標價由４００元上調至４６５元。



另一邊，內地咖啡市場嚴重內捲，迫使星巴克轉而強化「非咖」飲品市場。星巴克宣布將發

力非咖啡飲品市場，打造「上午咖啡，下午非咖」的全天候服務場景。自６月１０日（明日）起

，星巴克三大王牌品類－－星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵總共數十款產品將集體推出全新夏日「心動

價」。以大杯為例，平均價格降幅達到５元人民幣左右，產品價格最低僅２３元人民幣。



報道指，隨著新茶飲和咖啡賽道的競爭愈來愈激烈，下午茶時段（１４：００－

１７：００）成為餐飲消費的重要增長點。星巴克通過「全場景」戰略鞏固份額並捕捉增量空間

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

