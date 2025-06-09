《Ａ股焦點》萬科Ａ升０﹒４５％，獲股東深鐵集團借款不超３０億

《經濟通通訊社９日專訊》萬科Ａ（深：０００００２）上周五（６日）晚公告稱，第一大
股東深鐵集團擬向公司提供借款，借款金額不超過３０億元（人民幣．下同），借款利率為
２﹒３４％。
萬科Ａ現微升０﹒４５％，報６﹒６３元。
公告顯示，借款將用於償還萬科在公開市場發行的債券本金與利息，以及經深鐵集團同意的
指定借款利息。此次借款與此前一致，期限仍然為三年，經雙方協商一致，可提前還款；經出借
人深鐵集團同意，也可進行展期。
按照公告，萬科每半年進行一次還款，每次還款金額為提款金額的０﹒５％，最後一次到期
日時還款金額為提款金額的９７％。
＊萬科按時兌付近１５０億元公開債＊
這也是今年以來，深鐵集團向萬科提供的第５筆股東借款。此前，深圳地鐵共計注入
１１８﹒５２億元，萬科借此按時償還了年初至今到期的近１５０億元公開債務。
具體來看，今年２月和４月，深鐵集團已分別向萬科提供２８億元、４２億元及３３億元的
股東借款，５月又提供借款１５﹒５２億元，加上此次的３０億元，今年深鐵集團已累計向萬科
提供約１４８﹒５２億元的借款。（ｊｑ）
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