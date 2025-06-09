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AH股新聞

09/06/2025 08:11

【關稅戰】多國關注稀土出口管制，商務部：已批准一定數量申請

　　《經濟通通訊社９日專訊》近日，許多國家對中國稀土出口管制措施表達關注，商務部新聞
發言人７日回應表示，已依法批准一定數量的合規申請。　
　
　　商務部稱，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持
續增長。中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土
相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審
批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。
　
　　發言人還說，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中國
依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，
體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。
　
＊美國三大車廠據報獲中國稀土出口相關許可＊
　
　　此外，據《路透》引述消息人士稱，中國已經向供應美國三大車廠－－通用汽車
（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｏｔｏｒｓ）、福特（Ｆｏｒｄ）及佳士拿母公司Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ
的稀土公司授予出口許可證，部分出口許可證有效期為６個月。報道沒有提及出口許可證准許的
出口量及種類。
　
　　中國政府在４月宣布嚴格限制稀土出口，令全球汽車廠憂慮生產受阻。美國總統特朗普較早
時批評中國違反兩國５月初簽訂的貿易協議。有美國官員其後提及稀土出口限制是美中貿易關係
的關鍵阻力之一。（ｒｙ）

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