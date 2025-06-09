【關稅戰】５月中國對美國出口大跌３４﹒４％，逾五年最大降幅

《經濟通通訊社９日專訊》中國５月對美國出口意外走弱，根據中國海關總署公布的數據顯

示，５月對美出口同比大降３４％，降幅較４月份的下降２１％擴大，為２０２０年２月以來的

逾五年最大降幅；進口同比下降３﹒４％，降幅同樣大於４月的０﹒２％。



以美元計，首５月中國對美國出口跌９﹒７％，進口跌７﹒４％，５月單月對美國貿易順差

１８０﹒１億美元，首５月累計順差１１５１﹒２億美元。



中美兩國在５月１２日發布聯合聲明，同意互降「對等關稅」，關稅戰暫緩９０天，然而５

月對美外貿數據反映出，貿易戰休兵帶來的暫時關稅下調尚未帶來太大變化，可能需要更多時間

才能發揮效果。



ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林認為，預計未來數月對美出口增速可能逐步回升。鑑於過

去一個月貿易談判的不確定性，關稅再度加碼的風險仍較高，或引發搶進口。另外，對其他經濟

體出口提速有效支撐了中國出口整體維持相對韌性。



＊彭博：料美國８月起對中國提高關稅＊



另外，彭博經濟研究指出，美國對華關稅仍處於相當高的水平，足以在中期內令中國對美出

口減少約７０％。５月對美出口同比大降３４％，這一大幅下降抵消了中國對其他國家出口

１１％的增長，顯示出美國作為世界最大經濟體的影響力。



彭博經濟研究又指，美國勢將從７月初起對多個國家提高關稅，並從８月起對中國提高關稅

。直接銷往美國以及用於其他國家制成品原物料的中國產品，可能遭遇需求大幅下降。就算中國

及其他國家能夠與特朗普政府達成協議，隨著企業搶在關稅提高之前瘋狂採購的步伐放緩，來自

美國和其他地區的需求仍可能減弱。



彭博又指，出口增長將繼續支撐經濟，２０２５年迄今近５０００億美元的創紀錄貿易順差

會幫助到受到內需疲軟困擾的企業。然而，如果全球貿易面臨的風險成為現實，則可能拖累中國

下半年的經濟增長。（ｃｔ）

