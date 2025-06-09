【歐盟加稅】商務部：中歐電動車案磋商進入最後階段，但仍需努力

《經濟通通訊社９日專訊》近期，商務部部長王文濤在法國巴黎與歐盟委員會貿易和經濟安

全委員謝夫喬維奇舉行會談。商務部新聞發言人表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商

進入最後階段，但仍需雙方努力。



發言人表示，會談中雙方圍繞歐盟對華電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出

口管制等議題進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年

重要議程做好經貿準備。王文濤部長與謝夫喬維奇委員圍繞電動汽車案進行了專業、深入的討論

，推動該案向妥善解決的正確方向又邁進了一大步。



歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估

。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的

解決方案，妥善解決貿易分歧。



＊擬７月５日前發布白蘭地反傾銷終裁＊



有關白蘭地反傾銷案的進展，商務部介紹，法國企業與相關協會已主動向中方提交了價格承

諾申請，中方調查機關與其就價格承諾核心條款達成了一致。中方正在對價格承諾完整文本進行

審查，如審查通過，擬於７月５日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。中方充分展現了通過對

話磋商解決中歐貿易分歧的誠意，也希望歐方與中方相向而行，妥善解決中方關切，為中歐進一

步擴大合作創造條件。



另外，中歐雙方還討論了稀土出口管制議題，王文濤向歐方進一步澄清了中國出口管制政策

，強調對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法，中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申

請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。王文濤部長提出，希望歐方相向

而行，採取有效措施，便利、保障和促進高技術產品對華合規貿易。（ｒｙ）

