【數據解讀】分析：中國５月仍通縮，出口轉內銷或致物價有新壓力

《經濟通通訊社９日專訊》中國５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，為連

續第四個月同比下滑，不過降幅略小於市場調查預估中值的０﹒２％；環比由正轉負，下降

０﹒２％。５月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅走闊至３﹒３％，創２０２３年７

月以來（２２個月）最大降幅。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，５月通脹數據呈現境內價格戰和境外輸入通縮雙重

壓力。美國總統特朗普「解放日」關稅對商品價格衝擊在４－５月充分釋放，加劇了通縮風險。

往前看，５月可能是全年ＰＰＩ的最低點。但ＣＰＩ受豬肉價格拖累，最低點可能要等到三季度

。



＊東方金誠：人行或進一步降息，推動物價合理回升＊



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，往後看，在外部經貿環境波動加大的背景下，接下來「

以舊換新」等促消費措施會加力推進，這將對物價走勢帶來支撐。不過，還需關注外部環境波動

對消費者信心的不利影響，以及潛在的「出口轉內銷」可能帶來新的物價下行壓力。



受上年同期基數走低的影響，６月ＣＰＩ同比有可能在０％左右。下半年推動物價水平合理

回升將成為宏觀政策的一個重要目標，這也將為財政加力促消費及人行進一步降息打開空間。

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