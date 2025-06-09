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AH股新聞

09/06/2025 15:35

《中國監管》長三角某地金融監管部門據報嚴禁銀行送實物攬儲

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《２１世紀經濟報道》報道，從知情人士處獲悉，長三角某地
金融監管部門近期下發通知，明確指出轄內銀行機構不得通過向客戶贈送實物禮品，或者與互聯
網平台合作發放會員福利等方式吸收存款。如有上述情況，當地監管要求相關產品須立即暫停發
售，宣傳展示物料同步清理下架，並且存量業務應於２０２５年底前有序退出。
　
　　除了不得贈送實物攬儲之外，上述地區金融監管部門還要求商業銀行不得通過手工補息、發
放加息券等方式吸儲，如有類似情況立即暫停發售，存量業務的退出時間也是在２０２５年底。
去年４月，市場利率定價自律機制曾發布倡議，要求銀行業金融機構禁止通過手工補息的方式高
息攬儲，維護存款市場競爭秩序。
　
　　業內人士分析，個別地區監管部門持續規範存款吸收行為，核心目的在於遏制銀行通過不正
當手段攬儲，防範金融風險傳導。禁止贈送實物、互聯網平台合作等攬儲方式，有助於推動銀行
回歸理性競爭軌道，將資源聚焦於服務質量提升與產品創新，而非依賴高成本營銷手段爭奪存款
資源。（ｊｑ）

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