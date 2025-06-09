《中國要聞》胖東來：員工人格尊嚴受損最高補償１０萬元

《經濟通通訊社９日專訊》胖東來官方帳號發布「胖東來關於人格尊嚴的維權聲明」。胖東

來表示，將堅決針對「侵犯人格尊嚴」的行為進行訴訟和維權，絕不姑息縱容。該聲明顯示，胖

東來將加大企業內部「侵犯人格尊嚴的處理及補償標準」。



當員工的人格尊嚴受到侵犯時，遭受呵斥、謾罵、指責、造謠、誹謗、威脅、侮辱、騷擾等

傷害自尊造成精神傷害的，補償１萬－１０萬元（人民幣．下同）。遭受毆打、猥褻等造成身體

傷害的，補償１０萬元起步。同時，必須第一時間報警追究侵權者相應的法律責任。



另一方面，網絡上冒用企業創始人照片、姓名、ＡＩ聲音並配文「東來推薦」、「于東來推

薦」等行為，侵犯肖像權、隱私權、聲音權益等行為，以及超出合法評論界限的攻擊、詆毀、謾

罵、誣陷、誹謗和傷害等行為，堅決抵制和打擊，加大對網絡侵權行為的監測和取證，必對惡意

的人逐一依法追究其民事或刑事責任。



天眼查顯示，胖東來作為原告涉及的司法案件有３１宗，其中多起為侵害商標權及不正當競

爭糾紛、名譽權糾紛。



此前６月３日，胖東來商貿集團官網公布的銷售數據顯示，截至６月２日，２０２５年胖東

來商貿集團合計銷售額達１０１﹒７６億元。其中，超市業態銷售額最高，約為５５﹒６６億元

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