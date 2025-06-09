《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１％，中美將在倫敦展開二輪貿易談判

《經濟通通訊社９日專訊》中美領導人上周通話，同意進行進一步貿易磋商。中國商務部隨

即表示已批准一定數量的稀土相關物項出口許可申請。中美今日即將在英國倫敦，啟動第二輪貿

易談判，當中稀土問題將成為焦點。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１％，報

３３８８﹒７８點，深成指高開０﹒１６％，創業板指高開０﹒３４％。稀土板塊開盤造好，黃

金概念則走低。



雖然５月日內瓦會議為兩國貿易戰降溫，但後續談判卻陷入僵局。綜合報道，美國抱怨中國

對美稀土磁體出口量下降，中國則不滿美方收緊對華為ＡＩ芯片管制及打壓留學生等。中美元首

上周通話給市場帶來了一些降低關稅的希望，但投資者的樂觀情緒有限。中國國務院副總理何立

峰今日率團與美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾展開會談，引全球關注

。



另外，中國外匯儲備連升５個月，並連續７個月增持黃金。截至２０２５年５月末，中國外

儲規模為３２８５２﹒５５億美元，創近８個月高位，較４月末上升３６億美元，升幅為

０﹒１１％。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１８５５，較上個交易日跌１０點子，止兩連升。



人民銀行日進行１７３８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期

，即今日淨投放１７３８億元。本周公開市場將有９３０９億元逆回購到期。（ｒｙ）

