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AH股新聞

09/06/2025 11:39

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒２％，５月ＣＰＩ及ＰＰＩ同比負增長

　　《經濟通通訊社９日專訊》儘管五一假期因素帶動服務類價格漲幅擴大，但在國際能源價格
下行、食品價格弱勢等多重因素拖累下，內地５月ＣＰＩ同比延續負增長，環比由正轉負；當月
ＰＰＩ同比降幅亦進一步擴大，創２２個月最大降幅。
　
　　滬深股市上午高開高走，滬綜指一度重上３４００點，半日收升０﹒２３％，報
３３９３﹒２６點，深成指亦揚０﹒６２％，創業板指漲１﹒２２％。兩市半天成交８２３０億
元（人民幣．下同），較上個交易日放量７６３億元或一成。
　
　　分析人士認為，需求不振之際市場競爭加劇，企業情願主動降價以維繫競爭力，疊加國際能
源價格下行帶來的輸入性通縮壓力等，導致通縮風險有增無減；今年全年通脹料持續低位運行，
中國需要依靠提振內需來走出通縮困境。
　
　　另外，海關總署公布，以美元計價５月出口同比增長４﹒８％，增幅為三個月新低，略遜於
市場預期；進口同比下降３﹒４％，亦遜於市場預測。中國首５月對美國出口跌９﹒７％，進口
跌７﹒４％，５月單月對美國貿易順差１８０﹒１億美元，首５月累計順差１１５１﹒２億美元

　
　　板塊來看，創新藥概念股上午大漲４％，軍工航空板塊升幅居前。中美高級貿易談判代表將
在倫敦舉行新一輪貿易談判，稀土問題成焦點。滬深稀土永磁概念表現活躍，北礦科技
（滬：６００９８０）升停封板，天和磁材（滬：６０３０７２）及大地熊
（滬：６８８０７７）雙雙升約４﹒５％。（ｒｙ）

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