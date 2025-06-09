《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４３％逼三千四，兩市成交大增一成

《經濟通通訊社９日專訊》國務院副總理何立峰訪問英國，期間會與美方舉行中美經貿磋商

機制首次會議，在會議舉行前，根據中國海關總署公布的數據顯示，中國５月對美國出口意外走

弱，同比大降３４％，降幅較４月份的下降２１％擴大，為２０２０年２月以來的逾五年最大降

幅；進口同比下降３﹒４％，降幅同樣大於４月的０﹒２％。



５月ＣＰＩ同比延續負增長，當月ＰＰＩ同比降幅亦進一步擴大，創２２個月最大降幅，中

國通縮風險有增無減。儘管數據欠佳，滬深股市今日集體收高，滬綜指升０﹒４３％，五連升，

報３３９９﹒７７點，離三千四僅一步之遙；深成指收升０﹒６５％，創業板指漲１﹒０７％。

兩市全天成交約１﹒２９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１３４４億元或１２％。



南華期貨宏觀外匯創新分析師潘響稱，市場對通脹數據反應平淡，ＰＰＩ較弱已在預期中。

股票市場展現韌性，主要因當前資金面相對寬鬆，市場對未來增量政策的期待提升了整體情緒；

此外，外部風險的階段性緩和也為市場提供了有利環境。《上海證券報》報道，多項穩經濟增量

政策近期有望陸續出台，涉及「兩新」、「兩重」、穩外貿等領域。東方金誠首席宏觀分析師王

青預計，下半年貨幣政策還有較大「適度寬鬆」空間，財政政策在促消費、擴投資方面也將進一

步出台增量政策措施。



盤面上，創新藥概念漲近４％，常山藥業（深：３００２５５）等１０餘股漲停。東吳證券

分析師朱國廣指出，中國創新藥在美國臨床腫瘤學會（ＡＳＣＯ）表現超預期，會議共有來自中

國的７３項口頭報告，數量創下歷史新高；１８４項抗體藥物偶聯物（ＡＤＣ）管線相關研究入

選，其中８９項來自中國，佔總體的４８﹒４％。中國企業發布雙抗研究約３４項，佔整體雙抗

研究的比例約４９％。



多家券商表示，看好國產創新藥的發展前景，特別是在臨床進展和國際化布局方面有優勢的

企業。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８８５﹒２５ ＋０﹒２９

上證指數 ３３９９﹒７７ ＋０﹒４３ ５１１８﹒８０

深證成指 １０２５０﹒１４ ＋０﹒６５ ７７４５﹒３１

創業板指 ２０６１﹒２９ ＋１﹒０７

科創５０ ９９７﹒６１ ＋０﹒６０

Ｂ股指數 ２５６﹒８９ ＋０﹒２７ ０﹒９３

深證Ｂ指 １１８７﹒９３ －０﹒４９ ０﹒９３

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