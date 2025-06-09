《Ａ股焦點》中美談判聚焦稀土議題，稀土永磁概念走強

《經濟通通訊社９日專訊》中美第二輪經貿磋商將於倫敦登場，中方代表國務院副總理何立

峰率團與美方三部會首長交鋒，聚焦關稅、科技（芯片）與稀土三大議題。商務部新聞發言人７

日表示，對稀土實施出口管制符合國際通行做法，中方已依法批准一定數量的合規申請。據《路

透》引述消息人士稱，中國已經向供應美國三大車廠－－通用汽車（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｍｏｔｏｒｓ）、福特（Ｆｏｒｄ）及佳士拿母公司Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ的稀土公司授予出口

許可證，部分出口許可證有效期為６個月。報道沒有提及出口許可證准許的出口量及種類。



Ａ股稀土永磁概念早盤走強，中科磁業（深：３０１１４１）漲超一成，大地熊

（滬：６８８０７７）升逾６％，科恒股份（深：３００３４０）升５﹒５％，中國稀土

（深：０００８３１）升３﹒９％，天和磁材（滬：６０３０７２）揚３﹒２％，三祥新材

（滬：６０３６６３）、宜安科技（深：３００３２８）、銀河磁體（深：３００１２７）、金

力永磁（深：３００７４８）跟漲。（ｒｙ）

