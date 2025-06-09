【人行操作】人行１７３８億逆回購利率持平，淨投放１７３８億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今日進行１７３８億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１７３８億元。
本周公開市場將有９３０９億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期０億元、４５４５億
元、２１４９億元、１２６５億元、１３５０億元。（ｊｑ）
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09/06/2025 09:24
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逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１７３８億元。
本周公開市場將有９３０９億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期０億元、４５４５億
元、２１４９億元、１２６５億元、１３５０億元。（ｊｑ）
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