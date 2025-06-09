《汽車新勢力》小鵬Ｇ７周三發布，為首款具Ｌ３級算力ＡＩ汽車

《經濟通通訊社９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）董事長何小鵬今日在微博發文宣布，今

年小鵬首款全新車型「小鵬Ｇ７」將於６月１１日（周三）１９時３０分開啟全球首秀，並指小

鵬Ｇ７將是第一款具有Ｌ３級算力的ＡＩ汽車。



何小鵬形容，「這是市場上少見的兼具極致『硬核科技＋空間舒適』的智能ＳＵＶ」，亦是

一款「面向未來的車」，指小鵬Ｇ７的科技含量非常罕見，不僅在智駕、智艙、三電等八大領域

都帶來極致的硬核科技，也全方位為家庭用戶帶來極致的空間和舒適。



＊小鵬Ｇ７目標進軍２５萬級ＳＵＶ市場，首發搭載與華為聯手打造ＡＲ ＨＵＤ＊



何小鵬曾在５月的財報電話會上透露，全新車型Ｇ７將於６月亮相，目標進軍２５萬級

ＳＵＶ市場。此外，上周四（５日）小鵬汽車正式發布與華為聯手打造的「追光全景」抬頭顯示

系統（ＨＵＤ），並宣布將在小鵬Ｇ７上首發搭載。



據介紹，ＨＵＤ技術即是將關鍵行車信息，如車速、導航、警告信號等直接投射到前擋風玻

璃上，讓駕駛員無需低頭或轉移視線即可獲取實時數據，有關技術已從最初簡單的車速顯示發展

到如今能夠實現ＡＲ（增強現實）實景模擬。而小鵬「追光全景」抬頭顯示系統將具備全場景

ＡＲ車道級導航能力，通過ＨＵＤ畫面顯示車輛續航信息、駕駛輔助開啟狀態、限速、行車線、

車速、導航等相關信息，且該系統具有１００毫秒低延時以及ＡＲ防抖等。（ｓｌ）

