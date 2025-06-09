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AH股新聞

09/06/2025 10:55

《汽車新勢力》馮興亞卸任廣汽埃安董事長，閤先慶接任

　　《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，廣汽埃安新能源汽車股份有限公司近日發生工商變
更，馮興亞卸任法定代表人、董事長，由閤先慶接任。此前馮興亞已卸任廣汽傳祺汽車有限公司
的法定代表人、董事長，由閤先慶接任。
　
　　廣汽埃安新能源汽車股份有限公司成立於２０１７年７月，註冊資本約７８﹒０３億元人民
幣，經營範圍包括汽車零部件及配件製造、電車製造、新能源原動設備製造等，由廣州汽車集團
股份有限公司、廣汽傳祺汽車有限公司等共同持股。
　
　　５５歲的馮興亞早年曾在鄭州日產汽車有限公司工作，２００４年１２月進入廣汽集團，歷
任廣汽豐田銷售部副部長、副總經理、執行副總經理、董事，２００８年７月起出任廣汽集團副
總經理，２０１６年１１月升任廣汽集團總經理。２０１７年３月，馮興亞兼任廣汽乘用車有限
公司（現廣汽傳祺）董事長。２０１９年７月，馮興亞兼任廣汽新能源有限公司（現廣汽埃安）
董事長。今年２月，曾慶洪因到齡退休辭去廣汽集團董事長等職務，馮興亞當選為廣汽集團董事
長。
　
　　５２歲的閤先慶畢業於上海同濟大學機械工程系，曾任廣汽集團戰略發展本部本部長，廣汽
商貿董事長、總經理，廣汽本田副總經理、銷售本部本部長，五羊－本田董事，現任廣汽集團副
總經理、執行委員會委員，兼任廣汽豐田董事長、廣汽豐田發動機副董事長，廣汽傳祺董事長。
（ｓｌ）

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