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AH股新聞

09/06/2025 14:23

京東據報啟動「機票＋酒店＋旅遊」業務，高薪挖行業人才

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《北京商報》引述知情人士報道，京東（０９６１８）已啟動
酒旅相關業務，並在業內「招兵買馬」。有傳言指，京東以３倍薪酬從飛豬、同程、攜程等平台
「挖人」。
　
　　報道引述業內人士指，京東高薪招兵買馬，挺進酒旅市場。根據公開招聘信息，京東３月起
在網上招聘平台發布了產品經理、後端開發、航空運營、運營等多個酒旅相關招聘信息，還特意
標註「攜程、美團優先」。其中，ＢＯＳＳ直聘Ａｐｐ上，京東部分酒旅方向產品經理崗位的薪
酬介乎２萬－４萬元、２﹒５萬－５萬元不等。
　
　　報道又引述一名收到入職推薦名額的資深旅遊業內人士透露，京東不僅內部搭建了完整的「
機票＋酒店＋旅遊」業務線，甚至連「事業部」、「Ａｐｐ」、「小程序」都籌備了幾個月。
　
＊機票主打「無捆綁」，酒店有官方補貼比部分平台更便宜＊
　
　　報道表示，京東Ａｐｐ首頁目前已上線了「生活旅行」頁面，其下設類目包含機票、酒店、
門票、火車票、旅遊度假等。其中在機票銷售頁面，京東主打機票「無捆綁」的賣點，在查詢選
項上特地標註「機票查詢．無捆綁」，以６月８日北京往廣州的機票為例，京東Ａｐｐ這趟航班
的金額明細僅有機票價格、機建和燃油費用，一共７６０元人民幣，沒有其他在線旅遊服務平台
（ＯＴＡ）存在的額外保險費用。
　
　　在酒店預訂方面，報道指，京東Ａｐｐ上的很多酒店都顯示有官方補貼，在抵扣官方補貼和
優惠券後，比部分ＯＴＡ的同酒店房型更便宜。
　
　　報道提到，其中京東早在２０１４年就已經推出「京東旅行」頻道，但絕大多數用戶對其認
知被固化，酒旅的補貼也並非可持續的差異化策略。有業內人士認為，京東此次發力能夠攪動國
內ＯＴＡ戰局，帶來新的變數和活力，但京東想要在行業競爭中立足，需盡快建立獨立的酒旅品
牌、打造差異化的產品特色。（ｓｌ）

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