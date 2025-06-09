【數據解讀】統計局：能源價下跌影響ＣＰＩ，提振消費政策續顯效

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２５年５月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，降幅連續第二個月持平，略勝預期的下降０﹒２％；環比則從４

月升０﹒１％轉為降０﹒２％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，國家以更大力

度和更精準措施提振消費，新質生產力成長壯大，部分領域供需關係有所改善，價格呈現積極變

化。



５月ＣＰＩ環比下降０﹒２％，同比下降０﹒１％，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比

上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。



＊核心ＣＰＩ同比漲幅略擴至０﹒６％＊



ＣＰＩ同比略有下降，降幅與上月相同。其中，能源價格同比下降６﹒１％，降幅比上月擴

大１﹒３個百分點，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒４７個百分點，是ＣＰＩ同比下降的主要因素。

提振消費相關政策持續顯效，一些領域價格顯現積極變化。核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅

比上月擴大０﹒１個百分點。其中，扣除能源的工業消費品價格上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大

０﹒２個百分點。金飾品、家用紡織品和文娛耐用消費品價格分別上漲４０﹒１％、１﹒９％和

１﹒８％，漲幅均有擴大；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降４﹒２％和２﹒８％，降幅

均有收窄。服務價格上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。服務中，交通工具租賃費

、飛機票和旅遊價格均由降轉漲，分別上漲３﹒６％、１﹒２％和０﹒９％。



＊賓館住宿價格環比漲４﹒６％，創近十年同期新高＊



ＣＰＩ環比由漲轉降，主要受能源價格下降影響。能源價格環比下降１﹒７％，影響ＣＰＩ

環比下降約０﹒１３個百分點，佔ＣＰＩ總降幅近七成。其中，汽油價格下降３﹒８％，降幅比

上月擴大１﹒８個百分點。食品價格下降０﹒２％，降幅小於季節性水平１﹒１個百分點，影響

ＣＰＩ環比下降約０﹒０４個百分點。消費需求持續回暖，疊加假日和各地開展文體娛樂活動等

因素影響，賓館住宿和旅遊價格分別上漲４﹒６％和０﹒８％，均高於季節性水平，其中賓館住

宿價格漲幅創近十年同期新高；夏裝換季上新，服裝價格上漲０﹒６％。（ｓｌ）

