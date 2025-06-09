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AH股新聞

09/06/2025 10:03

【數據解讀】統計局：能源價下跌影響ＣＰＩ，提振消費政策續顯效

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２５年５月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，降幅連續第二個月持平，略勝預期的下降０﹒２％；環比則從４
月升０﹒１％轉為降０﹒２％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，國家以更大力
度和更精準措施提振消費，新質生產力成長壯大，部分領域供需關係有所改善，價格呈現積極變
化。
　
　　５月ＣＰＩ環比下降０﹒２％，同比下降０﹒１％，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比
上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。
　
＊核心ＣＰＩ同比漲幅略擴至０﹒６％＊
　
　　ＣＰＩ同比略有下降，降幅與上月相同。其中，能源價格同比下降６﹒１％，降幅比上月擴
大１﹒３個百分點，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒４７個百分點，是ＣＰＩ同比下降的主要因素。
提振消費相關政策持續顯效，一些領域價格顯現積極變化。核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅
比上月擴大０﹒１個百分點。其中，扣除能源的工業消費品價格上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大
０﹒２個百分點。金飾品、家用紡織品和文娛耐用消費品價格分別上漲４０﹒１％、１﹒９％和
１﹒８％，漲幅均有擴大；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降４﹒２％和２﹒８％，降幅
均有收窄。服務價格上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。服務中，交通工具租賃費
、飛機票和旅遊價格均由降轉漲，分別上漲３﹒６％、１﹒２％和０﹒９％。
　
＊賓館住宿價格環比漲４﹒６％，創近十年同期新高＊
　
　　ＣＰＩ環比由漲轉降，主要受能源價格下降影響。能源價格環比下降１﹒７％，影響ＣＰＩ
環比下降約０﹒１３個百分點，佔ＣＰＩ總降幅近七成。其中，汽油價格下降３﹒８％，降幅比
上月擴大１﹒８個百分點。食品價格下降０﹒２％，降幅小於季節性水平１﹒１個百分點，影響
ＣＰＩ環比下降約０﹒０４個百分點。消費需求持續回暖，疊加假日和各地開展文體娛樂活動等
因素影響，賓館住宿和旅遊價格分別上漲４﹒６％和０﹒８％，均高於季節性水平，其中賓館住
宿價格漲幅創近十年同期新高；夏裝換季上新，服裝價格上漲０﹒６％。（ｓｌ）

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